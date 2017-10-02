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  • Силкин: «Динамо» может уволить Калитвинцева, если не будет результата в ближайшее время»

Силкин: «Динамо» может уволить Калитвинцева, если не будет результата в ближайшее время»

2 октября 2017, 15:20
5

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением относительно нынешнего положения дел в московском клубе. Специалист подчеркнул, что 15-е место, на котором бело-голубые находятся после 12-ти туров, соответствует игре, демонстрируемой командой.

«Нет игры. Неслучайно команда занимает это место в турнирной таблице. Удручает другое, что соперники в плане мотивации настроены лучше. Достаточно вспомнить матч с прямым конкурентом – «Арсеналом» (0:1). Туляки больше хотели и отдавались. Как бы тяжело ни было, нужно всегда биться, чего сейчас не происходит. Так что о каких светлых пятнах можно говорить? 15-е место.

Тут виноваты все: игроки, те, кто готовит, руководители. Все вместе. В клубе что-то не так. В таких ситуациях, чтобы как-то встряхнуть команду, принимается решение о смене тренера. Я с огромным уважением отношусь к Юрию Николаевичу, верю в то, что он сможет переломить эту неприятную ситуацию. Но никуда не денешься – если результата не будет в ближайшее время, то отставка может быть не за горами.

Сейчас у «Динамо» матчи с прямыми конкурентами. Тут игры за шесть очков, будет непросто. «СКА-Хабаровск» удивляет, они бьются с огромным желанием. Чтобы претендовать на три очка, в этом плане нужно быть наголову сильнее. Пауза на игры сборных сейчас очень кстати. Я думаю, что если после перерыва последуют такие же игры, то изменения последуют сразу же», – сказал Силкин.

Матч 13-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «СКА-Хабаровском», который занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, состоится в субботу, 14 октября.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Силкин Сергей
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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denisrebrikov
1506948047
Нужно как то встряхнуть команду, возможно и с назначением главного тренера нового! Спасибо Юрий Николаевич за выход в РФПЛ, но мне кажется,что нужно менять тренера. Рашид Рахимов, тот же Сергей Силкин, возможно как то можно попытаться вернуть Дана Петреску . Больше пока вариантов не вижу...
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fanchik
1506959006
Калитвинцева снимут в любом случае, все только во времени.А спасать Динамо возметься не каждый "спасатель"из тренеров,возможно сам Силкин или Хохлов
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ARTEMKA74
1506959854
Серега мы в тебя верим!Возвращайся))
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shahor
1506960749
Странно,что в данном контексте никак не упомянуты игры динамовцев с ЦСКА,Спартаком и Зенитом,где команда весьма и весьма достойно выглядела.
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кузнецов артем
1507025063
просто у вас Паша Погребняк 2 ляма евро получает и за 3 года забил 1 гол . Вам надо игроков новых и хороших купить
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