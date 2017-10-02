Силкин: «Динамо» может уволить Калитвинцева, если не будет результата в ближайшее время»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением относительно нынешнего положения дел в московском клубе. Специалист подчеркнул, что 15-е место, на котором бело-голубые находятся после 12-ти туров, соответствует игре, демонстрируемой командой.

«Нет игры. Неслучайно команда занимает это место в турнирной таблице. Удручает другое, что соперники в плане мотивации настроены лучше. Достаточно вспомнить матч с прямым конкурентом – «Арсеналом» (0:1). Туляки больше хотели и отдавались. Как бы тяжело ни было, нужно всегда биться, чего сейчас не происходит. Так что о каких светлых пятнах можно говорить? 15-е место.

Тут виноваты все: игроки, те, кто готовит, руководители. Все вместе. В клубе что-то не так. В таких ситуациях, чтобы как-то встряхнуть команду, принимается решение о смене тренера. Я с огромным уважением отношусь к Юрию Николаевичу, верю в то, что он сможет переломить эту неприятную ситуацию. Но никуда не денешься – если результата не будет в ближайшее время, то отставка может быть не за горами.

Сейчас у «Динамо» матчи с прямыми конкурентами. Тут игры за шесть очков, будет непросто. «СКА-Хабаровск» удивляет, они бьются с огромным желанием. Чтобы претендовать на три очка, в этом плане нужно быть наголову сильнее. Пауза на игры сборных сейчас очень кстати. Я думаю, что если после перерыва последуют такие же игры, то изменения последуют сразу же», – сказал Силкин.

Матч 13-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «СКА-Хабаровском», который занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, состоится в субботу, 14 октября.