Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Силкин: «Динамо» может уволить Калитвинцева, если не будет результата в ближайшее время»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением относительно нынешнего положения дел в московском клубе. Специалист подчеркнул, что 15-е место, на котором бело-голубые находятся после 12-ти туров, соответствует игре, демонстрируемой командой.

    «Нет игры. Неслучайно команда занимает это место в турнирной таблице. Удручает другое, что соперники в плане мотивации настроены лучше. Достаточно вспомнить матч с прямым конкурентом – «Арсеналом» (0:1). Туляки больше хотели и отдавались. Как бы тяжело ни было, нужно всегда биться, чего сейчас не происходит. Так что о каких светлых пятнах можно говорить? 15-е место.

    Тут виноваты все: игроки, те, кто готовит, руководители. Все вместе. В клубе что-то не так. В таких ситуациях, чтобы как-то встряхнуть команду, принимается решение о смене тренера. Я с огромным уважением отношусь к Юрию Николаевичу, верю в то, что он сможет переломить эту неприятную ситуацию. Но никуда не денешься – если результата не будет в ближайшее время, то отставка может быть не за горами.

    Сейчас у «Динамо» матчи с прямыми конкурентами. Тут игры за шесть очков, будет непросто. «СКА-Хабаровск» удивляет, они бьются с огромным желанием. Чтобы претендовать на три очка, в этом плане нужно быть наголову сильнее. Пауза на игры сборных сейчас очень кстати. Я думаю, что если после перерыва последуют такие же игры, то изменения последуют сразу же», – сказал Силкин.

    Матч 13-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «СКА-Хабаровском», который занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, состоится в субботу, 14 октября.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2017 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 октября 2017, 13:04

      просто у вас Паша Погребняк 2 ляма евро получает и за 3 года забил 1 гол . Вам надо игроков новых и хороших купить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      shahor 2 октября 2017, 19:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Странно,что в данном контексте никак не упомянуты игры динамовцев с ЦСКА,Спартаком и Зенитом,где команда весьма и весьма достойно выглядела.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      ARTEMKA74 2 октября 2017, 18:57

      Серега мы в тебя верим!Возвращайся))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 октября 2017, 18:43

      Калитвинцева снимут в любом случае, все только во времени.А спасать Динамо возметься не каждый "спасатель"из тренеров,возможно сам Силкин или Хохлов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 октября 2017, 15:40

      Нужно как то встряхнуть команду, возможно и с назначением главного тренера нового! Спасибо Юрий Николаевич за выход в РФПЛ, но мне кажется,что нужно менять тренера. Рашид Рахимов, тот же Сергей Силкин, возможно как то можно попытаться вернуть Дана Петреску . Больше пока вариантов не вижу...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11