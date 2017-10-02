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    Балотелли: «Пропустить три гола за 10 минут! Е******ся!»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, известный своим экстравагантным поведением, в очередной раз обратил на себя внимание вне поля. После поражения от «Марселя» (2:4) в домашнем матче французской Лиги 1 в подтрибунном помещении он негодовал из-за того, что его команда пропустила три гола за 10 минут.

    «Пропустить три гола за 10 минут! Е******ся!» – сказал Балотелли.

    Стоит отметить, что «Ницца» выигрывала со счетом 2:0. Балотелли в последних четырех матчах своей команды в чемпионата Франции забил пять мячей

    Источник: Twitter

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    02.10.2017 11:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 2 октября 2017, 17:24

      Золотые слова. ХА ХА ХА ХА! ! ! ! ! ! ! ! !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 2 октября 2017, 17:18

      Вот это вот по русски)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 2 октября 2017, 16:36

      Балотелли в своём репертуаре.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 октября 2017, 14:31

      В переводе на литературный - "Екарнаябабуся ! "
      "

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 октября 2017, 12:10

      Переживает парень

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 октября 2017, 12:08

      по нашему сказал наверное

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Полная Канистра 2 октября 2017, 13:08

      Это как в нашей стране представители разных популярных в России народностей: говорят на своём, а матерятся по-русски

      3
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