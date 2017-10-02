Балотелли: «Пропустить три гола за 10 минут! Е******ся!»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, известный своим экстравагантным поведением, в очередной раз обратил на себя внимание вне поля. После поражения от «Марселя» (2:4) в домашнем матче французской Лиги 1 в подтрибунном помещении он негодовал из-за того, что его команда пропустила три гола за 10 минут.

«Пропустить три гола за 10 минут! Е******ся!» – сказал Балотелли.

Стоит отметить, что «Ницца» выигрывала со счетом 2:0. Балотелли в последних четырех матчах своей команды в чемпионата Франции забил пять мячей