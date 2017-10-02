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    Конте назвал отличия между АПЛ и Серией А

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте уверен, что выступать в Англии сложнее, чем в Италии. По его словам, в АПЛ сложнее выиграть два чемпионских титула подряд, нежели в Серии А.

    «В Премьер-лиге любой команде будет тяжело защитить чемпионский титул. Я выигрывал скудетто с «Ювентусом». Тогда мы ожидали реальной конкуренции от «Милана», но вместо этого они продали Ибрагимовича и Тьяго Силву «ПСЖ», значительно ослабив свой состав. Выиграть скудетто во второй раз подряд было непросто, но легче, чем в первый.

    Что касается Англии, то здесь по сравнению с прошлым сезоном все топ-клубы стали только сильнее», – сказал Конте.

    Напомним, что в этом сезоне «Челси» предстоит отстаивать чемпионское звание, завоеванное в прошлом году.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.10.2017 10:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 октября 2017, 15:27

      Сплавил Косту и теперь сам свалить собрался,....!!!

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 октября 2017, 12:06

      Не всегда так было, последние лет 5 действительно конкуренты ЮВЕ не усиливались в межсезонье, посмотрим что будет дальше

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