Конте назвал отличия между АПЛ и Серией А

Главный тренер «Челси» Антонио Конте уверен, что выступать в Англии сложнее, чем в Италии. По его словам, в АПЛ сложнее выиграть два чемпионских титула подряд, нежели в Серии А.

«В Премьер-лиге любой команде будет тяжело защитить чемпионский титул. Я выигрывал скудетто с «Ювентусом». Тогда мы ожидали реальной конкуренции от «Милана», но вместо этого они продали Ибрагимовича и Тьяго Силву «ПСЖ», значительно ослабив свой состав. Выиграть скудетто во второй раз подряд было непросто, но легче, чем в первый.

Что касается Англии, то здесь по сравнению с прошлым сезоном все топ-клубы стали только сильнее», – сказал Конте.

Напомним, что в этом сезоне «Челси» предстоит отстаивать чемпионское звание, завоеванное в прошлом году.