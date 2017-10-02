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  • Бубнов: «Локомотив», в отличие от «Зенита» и ЦСКА, умеет действовать первым номером»

Бубнов: «Локомотив», в отличие от «Зенита» и ЦСКА, умеет действовать первым номером»

2 октября 2017, 08:44
5

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов назвал «Локомотив» в нынешнем сезоне наиболее организованной командой. О отметил работу, которую проделал с командой главный тренер Юрий Семин.

«Локомотив» по всем статьям переиграл «Динамо» в центре поля, контролировал ход встречи от начала до конца. Теперь, когда Эдер освоился в чемпионате России, группа атаки железнодорожников проявляет себя очень сильно.

В последних матчах «Локомотив» демонстрирует высокую результативность, агрессивную игру в атаке, причем с первых минут. На сей раз отличились Фернандеш, Эдер и Алексей Миранчук, но голов могло быть и больше. Раньше красно-зеленые долго раскачивались в первом тайме, а теперь сразу активно включаются. Нужно признать, что Юрий Семин хорошо организовал игру команды: надежная оборона, изобретательная средняя линия, а теперь еще и Эдер на острие придал цельности в структурном плане.

На фоне «Динамо», оборону которого мучительно и безуспешно взламывали «Зенит» и ЦСКА видно также, что «Локомотив» умеет действовать первым номером. А уверенная победная серия – за неделю были обыграны «Ростов», «Фастав» и «Динамо» – свидетельствует о хорошей «физике» и морально-волевых качествах футболистов.

Что касается «Динамо», то бело-голубые заслуженно находятся внизу таблицы. Игра в нападении у «Динамо» в данный момент поставлена хуже всех», – считает Бубнов.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» закончился со счетом 3:0. Железнодорожники располагаются на второй позиции турнирной таблицы с 26-ю очками. Бело-голубые идут на 15-й, предпоследней, строчке, с 10-ю очками в своем активе.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Эдер Семин Юрий Бубнов Александр
Комментарии (5)
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mig28
1506925749
В любом случае весна покажет кто и где....
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Diesel133
1506930694
совсем недавно этого еще не было...
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paracetamol
1506931078
Во ты какой Буба мудрый! Это с каких пор они первым номером действуют, со времен очаковских или поражения от Амкара?
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порт
1506935670
А что с монстром Пашкой в Динамо? Он даже в заявку на игру не попадает.
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Fan Loko mik
1506938726
Справедливости ради нужно признать, что Фастав и Динамо соперники не очень сильные. Посмотрим как ЛОКО сыграет с Уфой, Краснодаром и Зенитом! Вот тогда можно будет делать выводы!
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