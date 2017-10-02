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    Ринат Билялетдинов предсказал вылет «Динамо» в ФНЛ

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что игра и состав «Динамо» не позволяет говорить о радужных перспективах в текущем сезоне. По его словам, команде явно не хватает футболистов уровня Премьер-лиги, что и сказывается на результатах.

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» завершился со счетом 3:0. Железнодорожники после этой встречи занимают вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками, а бело-голубые идут на 15-й, предпоследней, строчке с 10-ю очками.

    – Вы ранее говорили о проблемах «Локомотива». Что конкретно имели в виду?

    – Эдер в игру пока не вписан. Да и сложновато с ходу влиться в команду, которая с трудом преодолевает подвижную, насыщенную оборону соперника. «Локомотиву» не хватает отлаженных коллективных взаимодействий, быстрой смены игрового ритма. Очки набирает за счет характера. Ну а то, что Эдер остался не востребован в Европе, я теперь не удивлен.

    – Это почему?

    – Парень габаритный, техничный, но без изюминки. Значит, его легче изучить и закрыть. Да, в матче с «Динамо» неплохо себя проявил, гол забил. Однако переоценивать возможности Эдера все же не стоит. Просто расхлябанная динамовская оборона многое позволяла. Соперники посерьезнее такой вольницы не дадут.

    – В какой момент в этой встрече вам все стало ясно?

    – После гола Эдера. В командном движении «Локомотив» оказался быстрее, в отбор постоянно вступали минимум двое. Порой создавалось впечатление, что динамовцев на поле гораздо меньше! Они никуда не успевали. Сплошные ошибки, обрезы, потери. Калитвинцев пытается выстраивать комбинационную игру, футболисты дорожат мячом, не пуляют абы куда. Это похвально, но мастерства-то нет. На фоне Фернандеша, Денисова, Тарасова, Миранчуков – динамовцы… Как бы помягче сформулировать…

    – Другая лига?

    – Точно! Команда явно недоукомплектована игроками уровня Премьер-лиги. Именно это отбросило «Динамо» в зону вылета. В обороне – вообще проходной двор! Не понимаю, за какие заслуги получил место в основе Хольмен. Чем он лучше Белорукова или Дьякова, например? Уверен, в динамовской академии есть мальчишки не хуже шведа. А почему не играет Сапета? На мой взгляд, он не слабее Соу.

    – Да еще Панченко сломался.

    – Колоссальная потеря! Равноценной замены ему нет. Главное, лидера не видно! Думаю, эту ношу готов взвалить на себя Луценко. Но он, как любой форвард, – игрок зависимый. Возможно, Калитвинцеву, с учетом травмы Панченко и прорех в обороне, стоит поменять тактику. Действовать, допустим, в одного нападающего и три центральных защитника. По крайней мере, сзади появится хоть какая-то надежность. А иначе с такой игрой команду снова ждет вылет.

    – Печальная картина.

    – Понимаете, по самоотдаче ни к кому в «Динамо» претензий нет. Все бьются, стараются. Просто сказывается недостаток мастерства…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2017 07:53
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 2 октября 2017, 14:27

      Такие матчи как со Спартаком, Зенитом, ЦСКА дают надежду, значит могут если собираются на 100 или 200 процентов, только надо почаще так "собираться". И хотя бы дно таблицы время от времени выигрывать.

      1
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      Рейтинг: +92

      yuran63 2 октября 2017, 11:35

      Динамо была поставлена задача быть выше Спартака! Видимо,я читал невнимательно,речь шла про Спартак-2.)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 октября 2017, 11:20

      Жаль Динамо какая в прошлые годы команда классная была, а сейчас...

      1
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 2 октября 2017, 10:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Калитку надо закрывать или Калитву, кому как нравится. Никчемный тренеришка из незалежной для ФНЛ.

      -5
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 октября 2017, 10:08

      Скоро Степашину надоест это убогое зрелище и тогда динамики пойдут в унитаз, как торпедовцы.

      11
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      ...
      Рейтинг: +17981

      paracetamol > Svoysvoemubrat 2 октября 2017, 10:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Степашина неплохо было бы проверить Счетной палате насчет нецелевого использования средств.

      -5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 октября 2017, 10:02

      Цыплят по осени считают. Не спеши.

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 октября 2017, 10:00

      Не велика потеря, пишу без злобы, скорее с жалостью. В ФНЛ есть более ЯРКИЕ команды и игра Тосно и СКА тому подтверждение.

      12
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 2 октября 2017, 09:51

      Им все уже все понятно Зенит-чемпион Динамо на вылет,а еще первый круг не сыгран,этим горе спецам все ясно! По мне так ни Зенит не станет чемпионом и Динамо выкарабкается, им просто не дадут вылететь

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Garrincha58 2 октября 2017, 11:38

      Верно! Еще играть и играть!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 октября 2017, 09:38

      Ему с пелёнок всё понятно!(особенно когда результат уже известен)

      1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 2 октября 2017, 09:29

      Помнится, задача- быть выше Спартака.

      12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > СШГЭС 2 октября 2017, 09:39

      Смешно.

      0
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