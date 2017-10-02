Хацкевич: «Ведя в счете 3:0, киевское «Динамо» не имело права играть вничью»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итог ничьей с «Зарей» в матче 11-го тура УПЛ. После первого тайма столичный клуб выигрывал со счетом 3:0.

– Наверное вам всем игра понравилась. Мне не понравился, понятно, второй тайм. И игра нашей обороны. Особенно во втором тайме. Это самоуверенность, безответственность. Мы уже сами разберем, кто какие ошибки допустил. Но мы не имели права, ведя в счете 3:0, играть вничью и терять такие важные два очка.



– Как вам «Заря»?

– Я говорил ребятам после первого тайма, что команда не остановится. У «Зари» есть характер. У нее прекрасный тренер, который не сдается. Но получилось, что моя команда меня не услышала, а «Заре» респект за второй тайм.



– Болельщикам такой футбол нравится. Но много голов – это много ошибок…

– Да, голы забиваются после ошибок и мы их насовершали на 2-3 игры вперед, но кроме этих моментов, когда мы пропускали мячи, были еще моменты у наших ворот.

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от лидера «Шахтера» – четыре очка.