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    Хацкевич: «Ведя в счете 3:0, киевское «Динамо» не имело права играть вничью»

    Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итог ничьей с «Зарей» в матче 11-го тура УПЛ. После первого тайма столичный клуб выигрывал со счетом 3:0.

    – Наверное вам всем игра понравилась. Мне не понравился, понятно, второй тайм. И игра нашей обороны. Особенно во втором тайме. Это самоуверенность, безответственность. Мы уже сами разберем, кто какие ошибки допустил. Но мы не имели права, ведя в счете 3:0, играть вничью и терять такие важные два очка.

    – Как вам «Заря»?
    – Я говорил ребятам после первого тайма, что команда не остановится. У «Зари» есть характер. У нее прекрасный тренер, который не сдается. Но получилось, что моя команда меня не услышала, а «Заре» респект за второй тайм.

    – Болельщикам такой футбол нравится. Но много голов – это много ошибок…
    – Да, голы забиваются после ошибок и мы их насовершали на 2-3 игры вперед, но кроме этих моментов, когда мы пропускали мячи, были еще моменты у наших ворот.

    Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от лидера «Шахтера» – четыре очка.

    Источник: ФК «Заря» Луганск

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    02.10.2017 00:50
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