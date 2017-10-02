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    Кьеллини вошел в 10-ку рекордсменов «Ювентуса» по количеству матчей

    «Ювентус» в матче 7-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Аталантой» – 2:2.

    Защитник «бьянконери» Джорджо Кьеллини провел на поле весь матч. Для 33-летнего итальянца встреча стала 441-й за туринский клуб.

    Кьеллини занял 10-е место в списке рекордсменов клуба по количеству матчей.

    Защитник пополнил состав команды в июле 2005 года. В ее составе он выиграл 11 трофеев, включая шесть побед в Серии А.

    Топ-10 рекордсменов «Ювентуса» по количеству матчей:

    1. Алессандро Дель Пьеро – 705 матчей

    2. Джанлуиджи Буффон – 602

    3. Гаэтано Ширеа – 552

    4. Джузеппе Фурино – 528

    5. Роберто Беттега – 482

    6. Дино Дзофф – 476

    7. Джампьеро Бониперти – 459

    8. Сандро Сальвадоре – 450

    9. Франко Каузио – 447

    10. Джорджо Кьеллини – 441

    Источник: ФК «Ювентус»

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    02.10.2017 00:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 октября 2017, 04:23

      В следующем году в пятерку попадет.)) Здоровья, Джорджо!

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