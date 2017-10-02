Кьеллини вошел в 10-ку рекордсменов «Ювентуса» по количеству матчей

«Ювентус» в матче 7-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Аталантой» – 2:2.

Защитник «бьянконери» Джорджо Кьеллини провел на поле весь матч. Для 33-летнего итальянца встреча стала 441-й за туринский клуб.

Кьеллини занял 10-е место в списке рекордсменов клуба по количеству матчей.

Защитник пополнил состав команды в июле 2005 года. В ее составе он выиграл 11 трофеев, включая шесть побед в Серии А.

Топ-10 рекордсменов «Ювентуса» по количеству матчей:

1. Алессандро Дель Пьеро – 705 матчей

2. Джанлуиджи Буффон – 602

3. Гаэтано Ширеа – 552

4. Джузеппе Фурино – 528

5. Роберто Беттега – 482

6. Дино Дзофф – 476

7. Джампьеро Бониперти – 459

8. Сандро Сальвадоре – 450

9. Франко Каузио – 447

10. Джорджо Кьеллини – 441