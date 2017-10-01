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    Балотелли отметил, что ему нужно получать от тренеров пинки под зад

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли заявил, что не слушает похвалу в свой адрес. Форвард отметил, что ему важна регулярная критика со стороны тренерского штаба.

    В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции четыре матча, в которых забил четыре гола.

    «Я редко слушаю комплименты в свой адрес. Мне нужно получать от тренера пинки под зад. Я знаю, что когда все идет размеренно, ничего хорошего не получится. Когда же кто-то раззадоривает меня, я сержусь и делаю больше. Очень важно учиться на своих ошибках», – сказал Балотелли.

    Источник: ФК «Ницца»

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    01.10.2017 12:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +399

      kella 1 октября 2017, 14:06

      Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции четыре матча, в которых забил четыре гола...
      - и соответственно получил четыре пинка в зад!

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 14:02

      Марио, однозначно своеобразная личность, тем более располагают такие заявления о критике в свой адрес!!.. Только надо быть последовательным, а то все знают каким он бывает в гневе!!...))

      "Критика — это опасная искра, которая может вызвать взрыв в пороховом погребе гордости!.." (Дейл Карнеги)

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 13:53

      Это тянет на ОТКРОВЕНИЕ ГОДА. Так и хочется спросить у некоторых игроков российских клубов что они думают по этому поводу. Неудобно называть их фамилии : Мам , Дз , Кок , Дав , Шат идр.

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 1 октября 2017, 12:52

      Балотелли нужно ехать к нам в россиию и забивать за фк ахмат то тогда он дабьется много похвалы и денень с размерными оплатами..

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