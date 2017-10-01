Балотелли отметил, что ему нужно получать от тренеров пинки под зад

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли заявил, что не слушает похвалу в свой адрес. Форвард отметил, что ему важна регулярная критика со стороны тренерского штаба.

В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции четыре матча, в которых забил четыре гола.

«Я редко слушаю комплименты в свой адрес. Мне нужно получать от тренера пинки под зад. Я знаю, что когда все идет размеренно, ничего хорошего не получится. Когда же кто-то раззадоривает меня, я сержусь и делаю больше. Очень важно учиться на своих ошибках», – сказал Балотелли.