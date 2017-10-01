Крауч готов вернуться в сборную Англии

Нападающий «Стока» Питер Крауч забил победный гол своей команды в матче седьмого тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Игра завершилась со счетом 2:1.

«Рад, что получилось выйти на замену и принести победу команде. Я прикладываю максимум усилий на тренировках, чтобы иметь шанс выйти в стартовом составе, но надо быть реалистом.

Ждать ли мне теперь звонка от Гарета Саутгейта после этого гола? Пока что я еще не ушел на пенсию», – заявил Крауч ВВС.

36-летний Крауч имеет на своем счету 42 матча в составе сборной Англии, в которых он забил 22 гола.