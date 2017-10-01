Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Крауч готов вернуться в сборную Англии

    Нападающий «Стока» Питер Крауч забил победный гол своей команды в матче седьмого тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Игра завершилась со счетом 2:1.

    «Рад, что получилось выйти на замену и принести победу команде. Я прикладываю максимум усилий на тренировках, чтобы иметь шанс выйти в стартовом составе, но надо быть реалистом.

    Ждать ли мне теперь звонка от Гарета Саутгейта после этого гола? Пока что я еще не ушел на пенсию», – заявил Крауч ВВС.

    36-летний Крауч имеет на своем счету 42 матча в составе сборной Англии, в которых он забил 22 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2017 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 октября 2017, 09:57

      Не надо дать дорогу молодым

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 1 октября 2017, 09:56

      Здорово, что в 36 лет нападающий может что-то показать в АПЛ... мало таких примеров

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11