Система видеофиксации гола ошибочно засчитала взятие ворот в чемпионате Франции

В игре восьмого тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» встречался с «Каном», дала сбой система видеофиксации гола. Сама игра закончилась со счетом 0:1.

В одном из эпизодов по ходу встречи, система зафиксировала взятие ворот после подачи с углового в исполнении Вахби Хазри. Голкипер гостей Реми Веркутр отбил мяч в поле, но система сигнализировала главному рефери Амаури Делеру о том, что было зафиксировано взятие ворот.

Футболисты «Кана» высказали свое неудовольствие таким решением, после чего эпизод был пересмотрен, и Делер отменил свое решение о взятии ворот.

