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  • Система видеофиксации гола ошибочно засчитала взятие ворот в чемпионате Франции

Система видеофиксации гола ошибочно засчитала взятие ворот в чемпионате Франции

1 октября 2017, 07:08
19

В игре восьмого тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» встречался с «Каном», дала сбой система видеофиксации гола. Сама игра закончилась со счетом 0:1.

В одном из эпизодов по ходу встречи, система зафиксировала взятие ворот после подачи с углового в исполнении Вахби Хазри. Голкипер гостей Реми Веркутр отбил мяч в поле, но система сигнализировала главному рефери Амаури Делеру о том, что было зафиксировано взятие ворот.

Футболисты «Кана» высказали свое неудовольствие таким решением, после чего эпизод был пересмотрен, и Делер отменил свое решение о взятии ворот.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Ренн Кан
Комментарии (19)
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Parham
1506833345
Хаахахахаха, система за мяч посчитала вратаря????
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Берёза В.
1506836973
востание машин,начало
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Diesel133
1506837662
Будогосскому это не показывайте
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cska-62
1506838253
Вот именно поэтому нужен живой судья! А видеоповторы, видеофиксации - это только ему помощь! Не более того.
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Rebrova
1506839397
Система не доработана, а так то она нужна.
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insider_retro
1506840188
Ошибок полностью не избежать, но их будет значительно меньше, да и всегда можно, как в данном эпизоде, пересмотреть спорный момент для принятия решения!.. Однозначно - ЗА!!
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волчарик
1506842235
хорошо произошло не у нас, а то началось бы- Федун нанял хакеров, Гиннер тайно вживил чип во вратаря, а Миллер так вообще усадил на трибуну Хоттабыча
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Gullit 76
1506843164
Рабочий момент,всё бывает - главное судья грамотно разобрался!
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Silver 76
1506851525
В поле есть судья он поправит ошибки системы. Я ЗА видио повторы.Ошибок будет в разы меньше.
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Костефан
1507024477
систему на доработку!
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