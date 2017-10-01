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    Система видеофиксации гола ошибочно засчитала взятие ворот в чемпионате Франции

    В игре восьмого тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» встречался с «Каном», дала сбой система видеофиксации гола. Сама игра закончилась со счетом 0:1.

    В одном из эпизодов по ходу встречи, система зафиксировала взятие ворот после подачи с углового в исполнении Вахби Хазри. Голкипер гостей Реми Веркутр отбил мяч в поле, но система сигнализировала главному рефери Амаури Делеру о том, что было зафиксировано взятие ворот.

    Футболисты «Кана» высказали свое неудовольствие таким решением, после чего эпизод был пересмотрен, и Делер отменил свое решение о взятии ворот.

    Источник: Goal.com

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    01.10.2017 07:08
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +97

      Костефан 3 октября 2017, 12:54

      систему на доработку!

      0
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 1 октября 2017, 12:52

      В поле есть судья он поправит ошибки системы. Я ЗА видио повторы.Ошибок будет в разы меньше.

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 1 октября 2017, 12:49

      Арбитр молодец, а система арабская, судя по всему

      0
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > allkeeper 1 октября 2017, 12:55

      не китайская , на рынке у Ашотика брали и софт их же. ха-ха.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 октября 2017, 10:32

      Рабочий момент,всё бывает - главное судья грамотно разобрался!

      3
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 1 октября 2017, 10:17

      хорошо произошло не у нас, а то началось бы- Федун нанял хакеров, Гиннер тайно вживил чип во вратаря, а Миллер так вообще усадил на трибуну Хоттабыча

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 октября 2017, 10:13

      У французишек все не как у людей, и система Хоук-ай даже врёт, не отлажена. 3 минуты времени матча вылетели впустую, хорошо если были добавлены.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 1 октября 2017, 09:51

      плохая система

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 09:43

      Ошибок полностью не избежать, но их будет значительно меньше, да и всегда можно, как в данном эпизоде, пересмотреть спорный момент для принятия решения!.. Однозначно - ЗА!!

      5
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 1 октября 2017, 09:29

      Система не доработана, а так то она нужна.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 октября 2017, 09:10

      Вот именно поэтому нужен живой судья! А видеоповторы, видеофиксации - это только ему помощь! Не более того.

      5
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > cska-62 1 октября 2017, 09:53

      Согласен полностью, зрелищность футбола при просмотре судьей видеоповтора не пострадает: ведь мы по телевизору за матч более 30 видеоповторов разных интересных, или спорных моментов смотрим и не ощущаем в этом ущербности. Зато ошибок судей, которые зачастую влияют на исход игры, уменьшится.

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