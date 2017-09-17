Селюк: «Роша, Петкович, Пашалич – те, кто нужны «Спартаку» под Лигу чемпионов? Нет, конечно»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недовольство трансферной кампанией «Спартака» минувшим летом.

Напомним, во время летнего трансферного окна к московскому клубу присоединились Педро Роша, Марио Пашалич и Марко Петкович.

– Педро Роша, Петкович, Пашалич – это те, кто нужен был под Лигу чемпионов?

– Нет, конечно. Пусть еще Маурисио вернут! Он и бесплатно не нужен. Я больше скажу – даже покупка 30-летнего Луиса Адриано мне кажется странной. Понятно, что опытный, в «Шахтере» блистал. Но в Европе ведь он нигде не заиграл. От него все отказались. А я еще до подписания говорил, что это ошибка. Все смеялись: «Селюк опять свое «черное дерево» продвигает».

Вы не подумайте, у меня самого есть вопросы к Траоре. Но он за полгода в ЦСКА забил шесть мячей. А Луис Адриано за полгода и десять туров этого чемпионата – четыре! И это в чемпионской команде. Вдобавок, зарплата Траоре в два раза меньше, чем у Адриано.