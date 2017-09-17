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    Селюк: «Роша, Петкович, Пашалич – те, кто нужны «Спартаку» под Лигу чемпионов? Нет, конечно»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недовольство трансферной кампанией «Спартака» минувшим летом.

    Напомним, во время летнего трансферного окна к московскому клубу присоединились Педро Роша, Марио Пашалич и Марко Петкович.

    – Педро Роша, Петкович, Пашалич – это те, кто нужен был под Лигу чемпионов?

    – Нет, конечно. Пусть еще Маурисио вернут! Он и бесплатно не нужен. Я больше скажу – даже покупка 30-летнего Луиса Адриано мне кажется странной. Понятно, что опытный, в «Шахтере» блистал. Но в Европе ведь он нигде не заиграл. От него все отказались. А я еще до подписания говорил, что это ошибка. Все смеялись: «Селюк опять свое «черное дерево» продвигает».

    Вы не подумайте, у меня самого есть вопросы к Траоре. Но он за полгода в ЦСКА забил шесть мячей. А Луис Адриано за полгода и десять туров этого чемпионата – четыре! И это в чемпионской команде. Вдобавок, зарплата Траоре в два раза меньше, чем у Адриано.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.09.2017 12:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 сентября 2017, 15:14

      Этот сброд даже проверку Тосной не выдержал. Какая уж тут Лига чемпионов...

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 сентября 2017, 15:10

      Упорству Селюка, с которым он продвигает Траоре, остается только поражаться. Траоре ему чтоли полвину своей зарплаты отдает? Дай бог всем футболёрам такого агента)))

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 17 сентября 2017, 13:53

      Селюк уже не смешно с Траоре,вппривай в другой чемп уже этоо бревно

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 сентября 2017, 13:10

      Изначально, тренеры и футбольные агенты находятся на диаметрально противоположенных позициях!!.. Агент хочет впарить любого подороже, а тренер (клуб) хочет купить покачественнее и подешевле!!..)) Отсюда и потоки дерьма от всяких салюков.....

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      Рейтинг: +365

      BykAs > insider_retro 17 сентября 2017, 18:30

      Потом договариваются об откате, и наступает идилия)))

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > BykAs 17 сентября 2017, 20:17

      как кони с думбиёй в рому :D

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      Рейтинг: +365

      BykAs > SLAVAKPCC 18 сентября 2017, 17:21

      Интересно какая сторона отстегнула.

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