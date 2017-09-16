Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чемпионшип. «Мидлсбро» справился с «Куинз Парк Рейнджерс», «Астон Вилла» разгромила «Барнсли» и другие результаты

    Состоялись матчи восьмого тура английского Чемпионшипа. Неудачник прошлого сезона АПЛ «Мидлсбро» в результативном матче сумел одолеть лондонский «Куинз Парк Рейнджерс», а «Фулхэм» проиграл «Бертону».

    В еще одной встрече «Астон Вилла» сумела разгромить «Барнсли».

    Чемпионшип. 8-й тур

    Бертон – Фулхэм – 2:1 (1:1)

    Бирмингем – Престон – 1:3 (1:0)

    Брентфорд – Рединг – 1:1 (1:0)

    Бристоль Сити – Дерби Каунти – 4:1 (0:1)

    Ипсвич – Болтон – 2:0 (0:0)

    Кардифф – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (0:1)

    Мидлсбро – Куин Парк Рейнджерс – 3:2 (1:1)

    Миллуол – Лидс – 1:0 (0:0)

    Ноттингем Форрест – Вулверхэмптон – 1:2 (0:0)

    Шеффилд Юнайтед – Норвич – 0:1 (0:1)

    Барнсли – Астон Вилла – 0:3 (0:2)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2017 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11