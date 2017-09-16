Чемпионшип. «Мидлсбро» справился с «Куинз Парк Рейнджерс», «Астон Вилла» разгромила «Барнсли» и другие результаты

Состоялись матчи восьмого тура английского Чемпионшипа. Неудачник прошлого сезона АПЛ «Мидлсбро» в результативном матче сумел одолеть лондонский «Куинз Парк Рейнджерс», а «Фулхэм» проиграл «Бертону».
В еще одной встрече «Астон Вилла» сумела разгромить «Барнсли».
Чемпионшип. 8-й тур
Бирмингем – Престон – 1:3 (1:0)
Брентфорд – Рединг – 1:1 (1:0)
Бристоль Сити – Дерби Каунти – 4:1 (0:1)
Кардифф – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (0:1)
Мидлсбро – Куин Парк Рейнджерс – 3:2 (1:1)
Ноттингем Форрест – Вулверхэмптон – 1:2 (0:0)
Шеффилд Юнайтед – Норвич – 0:1 (0:1)
Барнсли – Астон Вилла – 0:3 (0:2)