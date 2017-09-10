Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «50 голов в 100 матчах за «Спартак»? Представить не мог, что такое возможно»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о юбилейном матче в составе красно-белых.

    Напомним, игра 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0) стала для голландца 100-й за московский клуб. В данной встрече футболист забил 50-й гол за «Спартак».

    В составе красно-белых Промес выступает с 2014 года.

    «Я не считал ни свои матчи, ни голы. Но, конечно, 100 матчей и 50 мячей – это великолепная статистика. Даже представить не мог, что такое возможно. Когда буду вспоминать прошлое, буду думать об этом как о чем-то невероятном», – сказал Промес в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2017 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 12 сентября 2017, 00:10

      Промес- решает матчи он лучший! В том же духе желаю ему продолжать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 11 сентября 2017, 10:08

      лучший

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 11 сентября 2017, 10:01

      Легендой клуба скоро станет!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 сентября 2017, 09:58

      Молодца! Давай в том же духе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 11 сентября 2017, 08:37

      Красавчик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 11 сентября 2017, 07:58

      молодец

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2017, 07:06

      Антоха молоток.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 10 сентября 2017, 23:47

      Антоха! Давай дальше! Давай 100 голов+ за 200 матчей!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > Павелий 11 сентября 2017, 02:53

      Лучше 100 голов за 150 матчей

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 10 сентября 2017, 23:33

      Когда ж Наша молодеж будет играть на таком уровне? А Антоха заслужил уважение болельщиков Своим отношением к его Величеству Футболу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Krics 11 сентября 2017, 05:08

      Подозреваю что никогда. Не футбольная мы страна. Ну никак.. и глядя на Промеса - это отлично видно. Небо и земля в сравнении с нашими.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11