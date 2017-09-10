Промес: «50 голов в 100 матчах за «Спартак»? Представить не мог, что такое возможно»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о юбилейном матче в составе красно-белых.

Напомним, игра 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0) стала для голландца 100-й за московский клуб. В данной встрече футболист забил 50-й гол за «Спартак».

В составе красно-белых Промес выступает с 2014 года.

«Я не считал ни свои матчи, ни голы. Но, конечно, 100 матчей и 50 мячей – это великолепная статистика. Даже представить не мог, что такое возможно. Когда буду вспоминать прошлое, буду думать об этом как о чем-то невероятном», – сказал Промес в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».