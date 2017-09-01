Отбор на ЧМ-2018. Сборная Дании разгромила Польшу, армяне не удержали ничью против румын

Встреча 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Дания – Польша завершилась крупной победой хозяев – 4:0. Голы на счету Томаса Делэни, Андреаса Корнелиуса, Николая Йоргенсена и Кристиана Эриксена.

Датчане набрали 13 очков и сравнялись с командой Черногории, которая ранее обыграла сборную Казахстана (3:0). Поляки с 16-ю баллами лидируют в группе.

Сборная Румынии в концовке параллельной встречи вырвала победу у Армении – голом на первой добавленной минуте отметился Александру Максим. Команды сохранили четвертое и пятое места соответственно.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа E. 7-й тур

Дания – Польша – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Делэни, 16; 2:0 – Коренлиус, 42; 3:0 – Йоргенсен, 59; 4:0 – Эриксен, 80.

Румыния – Армения – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Максим, 90+1.

Удаление: нет – Восканян, 54.

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