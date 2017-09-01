Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Отбор на ЧМ-2018. Сборная Дании разгромила Польшу, армяне не удержали ничью против румын

    Встреча 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 ДанияПольша завершилась крупной победой хозяев – 4:0. Голы на счету Томаса Делэни, Андреаса Корнелиуса, Николая Йоргенсена и Кристиана Эриксена.

    Датчане набрали 13 очков и сравнялись с командой Черногории, которая ранее обыграла сборную Казахстана (3:0). Поляки с 16-ю баллами лидируют в группе.

    Сборная Румынии в концовке параллельной встречи вырвала победу у Армении – голом на первой добавленной минуте отметился Александру Максим. Команды сохранили четвертое и пятое места соответственно.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа E. 7-й тур

    Дания – Польша – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Делэни, 16; 2:0 – Коренлиус, 42; 3:0 – Йоргенсен, 59; 4:0 – Эриксен, 80.

    Румыния – Армения – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Максим, 90+1.

    Удаление: нет – Восканян, 54.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2017 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 сентября 2017, 11:35

      Дания наконец-то начала показывать себя в полную силу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 2 сентября 2017, 10:06

      Вот так этим полит.проституткам и надо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 2 сентября 2017, 00:54

      Валидол для букмекеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 2 сентября 2017, 00:10

      Датчане молодцы!!!! неожидал такого результата!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11