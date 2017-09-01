Отбор на ЧМ-2018. Немцы вырвали победу в Праге, сборная Азербайджана уступила Норвегии

Сборная Германии в матче 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 сыграла вничью с командой Чехии. В составе Йоахима Лева отличились Тимо Вернер и Матс Хуммельс. За хозяев забил Владимир Дарида.
Немцы продолжили лидировать в турнирной таблице группы C. Чехи остались на третьей строчке.
Другие результаты представлены ниже.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа C. 7-й тур
Голы: 0:1 – Вернер, 4; 1:1 – Дарида, 78; 1:2 – Хуммельс, 88.
Норвегия – Азербайджан – 2:0 – (1:0)
Голы: 1:0 – Кинг, 32 (с пенальти); 2:0 – Садыгов, 59 (в свои ворота).
Сан-Марино – Северная Ирландия – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Магеннис, 70; 0:2 – Магеннис, 75; 0:3 – Дэвис, 78 (с пенальти).
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)