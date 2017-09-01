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    Отбор на ЧМ-2018. Немцы вырвали победу в Праге, сборная Азербайджана уступила Норвегии

    Сборная Германии в матче 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 сыграла вничью с командой Чехии. В составе Йоахима Лева отличились Тимо Вернер и Матс Хуммельс. За хозяев забил Владимир Дарида.

    Немцы продолжили лидировать в турнирной таблице группы C. Чехи остались на третьей строчке.

    Другие результаты представлены ниже.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа C. 7-й тур

    Чехия – Германия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вернер, 4; 1:1 – Дарида, 78; 1:2 – Хуммельс, 88.

    Норвегия – Азербайджан – 2:0 – (1:0)

    Голы: 1:0 – Кинг, 32 (с пенальти); 2:0 – Садыгов, 59 (в свои ворота).

    Сан-Марино – Северная Ирландия – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Магеннис, 70; 0:2 – Магеннис, 75; 0:3 – Дэвис, 78 (с пенальти).

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 23:35
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