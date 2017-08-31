Булатова настораживает текущее состояние «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов высказал свою точку зрения на неудачный старт красно-белых в текущем сезоне. По его мнению, на то есть целый ряд причин.

После восьми туров «Спартак» идет на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету красно-белых – девять очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 баллов.

– В чем причина неудачного старта «Спартака» в этом сезоне?

– Здесь комплекс причин. В первую очередь, наверное, были допущены ошибки при подготовке к сезону, поскольку физически команда готова хуже соперников. А ведь это был один из главных козырей Массимо Карреры в прошлом сезоне.

Пошли ошибки главного тренера: замены, сделанные в матче с «Динамо», стартовый состав на матч с «Уфой», появление Марко Петковича в матче с ЦСКА. Стартовый состав и замены в матче с «Локомотивом» тоже вызывают вопросы. Ошибки Карреры повлияли на результат.

Еще подвела селекция. Взяли только Петковича и Марио Пашалича. Пашалич такой же как все, а Петкович слабее своих конкурентов по своей позиции. «Спартак» никем не усилился, хотя еще по прошлому сезону было видно, что усиление необходимо.

Вдобавок к этому случились травмы, плюс Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров после Кубка конфедераций не могли набрать кондиции.

И, конечно, мотивация. В прошлом сезоне она была на высочайшем уровне. Но ее невозможно держать на таком уровне каждый год и постоянно выигрывать. И эмоций нет. Никаких козырей. Все это вместе и привело к такому результату.

– Можно ли ожидать, что к осени «Спартак» форму наберет? И как тогда на спартаковцах скажутся матчи по два раза в неделю?

– Если наберут оптимальные кондиции, два раза в неделю играть можно. Беспокоит то, что нет глубины состава и равноценных замен на многие позиции. Текущее состояние команды настораживает. Может помочь пауза на матчи сборной. Основные игроки «Спартака» не вызваны на сборы, и есть надежда, что Каррера приведет их к общему знаменателю.