Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Булатова настораживает текущее состояние «Спартака»

31 августа 2017, 06:14
2

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов высказал свою точку зрения на неудачный старт красно-белых в текущем сезоне. По его мнению, на то есть целый ряд причин.

После восьми туров «Спартак» идет на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету красно-белых – девять очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 баллов.

– В чем причина неудачного старта «Спартака» в этом сезоне?

– Здесь комплекс причин. В первую очередь, наверное, были допущены ошибки при подготовке к сезону, поскольку физически команда готова хуже соперников. А ведь это был один из главных козырей Массимо Карреры в прошлом сезоне.

Пошли ошибки главного тренера: замены, сделанные в матче с «Динамо», стартовый состав на матч с «Уфой», появление Марко Петковича в матче с ЦСКА. Стартовый состав и замены в матче с «Локомотивом» тоже вызывают вопросы. Ошибки Карреры повлияли на результат.

Еще подвела селекция. Взяли только Петковича и Марио Пашалича. Пашалич такой же как все, а Петкович слабее своих конкурентов по своей позиции. «Спартак» никем не усилился, хотя еще по прошлому сезону было видно, что усиление необходимо.

Вдобавок к этому случились травмы, плюс Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров после Кубка конфедераций не могли набрать кондиции.

И, конечно, мотивация. В прошлом сезоне она была на высочайшем уровне. Но ее невозможно держать на таком уровне каждый год и постоянно выигрывать. И эмоций нет. Никаких козырей. Все это вместе и привело к такому результату.

– Можно ли ожидать, что к осени «Спартак» форму наберет? И как тогда на спартаковцах скажутся матчи по два раза в неделю?

– Если наберут оптимальные кондиции, два раза в неделю играть можно. Беспокоит то, что нет глубины состава и равноценных замен на многие позиции. Текущее состояние команды настораживает. Может помочь пауза на матчи сборной. Основные игроки «Спартака» не вызваны на сборы, и есть надежда, что Каррера приведет их к общему знаменателю.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Булатов Виктор
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
77SAM
1504160379
Всё по полочкам.
Ответить
Popularov
1504182327
Спартак“ делает больше всех для ДЕГРАДАЦИИ российского футбола в стране! А был ли Спартак настоящим, а не ФАЛЬШИВЫМ чемпионом??? Вот в ЧЁМ вопрос!!! Стало быть и стартовые СУДОРГИ Спартака, как ФАЛЬШИВОГО "чемпиона" - НАСТОЯЩИЕ! - «Спартак» в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. И вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда арбитры не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт СКАНДАЛОВ!!! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск это показала. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!! Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака! При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает! Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!! Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака! А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!! В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места. Спартак“ делает больше всех для ДЕГРАДАЦИИ российского футбола в стране! Спартак в сезоне 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 В сезоне 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 В сезоне 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 В сезоне 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии В сезоне 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 В сезоне 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 В сезоне 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик В сезоне 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА В сезоне 2003/04 вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке В сезоне 2002/03 вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18!!! В прошлом сезоне наши арбитры, своими скандальными решениями, ВЫТАЩИЛИ Спартак на первое место, а в этом сезоне эти антифутбольные финты Федуна продолжаются! - «Спартак» в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 сделал ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство в свою пользу, согласно ЦЕНЫ вопроса. А я ведь перед стартом чемпионата сезона 2017/18 ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
1
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
12
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+