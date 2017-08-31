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  • Источник: «Барселона» начала переговоры с «Лестером» по Марезу

Источник: «Барселона» начала переговоры с «Лестером» по Марезу

31 августа 2017, 01:46
8

Нападающий «Лестера» Рияд Марез может продолжить карьеру в чемпионате Испании. По информации AS, интерес к алжирцу проявляется «Барселона».

Издание утверждает, что стороны уже начали переговоры. Сумма возможного трансфера – 50 миллионов евро. Каталонский клуб считает 26-летнего форварда альтернативой полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Ранее сине-гранатовые получили от английского клуба отказ по продаже бразильца за 130 миллионов евро.

В минувшем сезоне Марез забил 10 мячей и отдал семь голевых пасов в 48-ми играх всех соревнований. В новом розыгрыше АПЛ Марез сыграл два матча и отдал три результативные передачи. С июля по август главным претендентом на Мареза считалась «Рома».

В июне игрок сборной Алжира объявил о желании покинуть «Лестер».

Источник: AS
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Лестер Марез Рияд
Комментарии (8)
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Одинокий волк Маквейд
1504147870
Марез даже со сборов сборной отпросился, подписать контракт, так хочет в Барселону.
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Svoysvoemubrat
1504148572
Не захотел Клопп Коутиньо отдавать, а я надеялся, что продадут, все-же спартачам попроще бы было.
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Александр ЗА
1504155317
Да
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ДАША Д
1504155745
Для Барселоны совсем не дорого
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Остап Бендер 1927
1504161694
Марез там на лавочке сидеть будет.
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Kikujiro
1504163688
уж лучше в Рому
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forward33
1504272715
Месси теперь слова, что ли играть будет...Дембеле и Марез игроки правой бровки, Неймар был левой...ну реально трансферы барсы непонятны...
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