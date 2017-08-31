Источник: «Барселона» начала переговоры с «Лестером» по Марезу

Нападающий «Лестера» Рияд Марез может продолжить карьеру в чемпионате Испании. По информации AS, интерес к алжирцу проявляется «Барселона».

Издание утверждает, что стороны уже начали переговоры. Сумма возможного трансфера – 50 миллионов евро. Каталонский клуб считает 26-летнего форварда альтернативой полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Ранее сине-гранатовые получили от английского клуба отказ по продаже бразильца за 130 миллионов евро.

В минувшем сезоне Марез забил 10 мячей и отдал семь голевых пасов в 48-ми играх всех соревнований. В новом розыгрыше АПЛ Марез сыграл два матча и отдал три результативные передачи. С июля по август главным претендентом на Мареза считалась «Рома».

В июне игрок сборной Алжира объявил о желании покинуть «Лестер».