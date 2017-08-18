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    «Барселона» предложила за Коутиньо 130 миллионов, но получила отказ

    «Ливерпуль» отклонил еще одно предложение «Барселоны» о трансфере бразильского полузащитнике Филиппе Коутиньо. Журналист Пол Джойс утверждает, что «Барселона» предложила за игрока 130 миллионов евро. В эту сумму включены различные бонусы.

    Напомним, Коутиньо подал запрос о трансфере, но «Ливерпуль» его отклонил. Английский клуб не собирается продавать футболиста в летнее трансферное окно.

    «Барселона» рассматривает Коутиньо в качестве замены ушедшему в «ПСЖ» Неймару.

    Источник: Twitter

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    18.08.2017 21:03
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +122

      serginho8 19 августа 2017, 13:27

      КОНЕЧНО предложили 80 лямов и остальное бонусы, нашли кого обмануть

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2017, 11:17

      Барсу плавят. Там теракты и всё такое.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 августа 2017, 05:59

      Для Барсы уже без Коутиньо не жизнь, чемпионства не видать. Скоро Реал предложит Ливерпулю 100К чтобы не отпускали Коутиньо в Барсу.

      1
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      Рейтинг: -55

      Real. > vick-north-west 19 августа 2017, 09:08

      Теперь и коутиньо не поможет, барса только с неймаром месси и сурасем был на одной линии с Реалом ито ели ели

      0
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 19 августа 2017, 00:53

      Продавать надо!Коут хочет в Барсу,как и Суарес хотел

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 18 августа 2017, 23:02

      Зато теперь Неймар тренируется на лобзиках и тень его не преследует

      0
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      Рейтинг: +18

      Ivan_orvos 18 августа 2017, 22:19

      Барса будет с Севильей за 3 место бороться в этом году

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 августа 2017, 21:55

      Марез купите... и потом скажите деньги просрали... все знают бабки есть у вас поэтому набивают цену

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 августа 2017, 21:50

      220 стоит попробовать

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 18 августа 2017, 21:46

      Ди Мария и Алексис Санчес было бы самое то,а Коута Ливер за 100 лямов в следующем году сам отдаст,я так думаю...

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 августа 2017, 21:34

      Возьмите за 40 Мареза козлы из хунты, и Ди Марию с Дракслером и успокойтесь на этот сезон, других вам не дадут, не видите против Барсы байкот, а переплачивать нет смысла. Послушайте Лео идиоты, он вам дело говорит, возьмите Ди Марию немедленно. не сделаете, Лео уйдёт из Барсы или в течение ближайших 10 дней, или через год. Он не будет подписывать личный контракт и это будет правильно. Он в самом соке и его судьба в его руках, а у него всё вперди.

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