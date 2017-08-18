«Барселона» предложила за Коутиньо 130 миллионов, но получила отказ

«Ливерпуль» отклонил еще одно предложение «Барселоны» о трансфере бразильского полузащитнике Филиппе Коутиньо. Журналист Пол Джойс утверждает, что «Барселона» предложила за игрока 130 миллионов евро. В эту сумму включены различные бонусы.

Напомним, Коутиньо подал запрос о трансфере, но «Ливерпуль» его отклонил. Английский клуб не собирается продавать футболиста в летнее трансферное окно.

«Барселона» рассматривает Коутиньо в качестве замены ушедшему в «ПСЖ» Неймару.