«Рома» передумала покупать Мареза

Итальянская «Рома», судя по всему, отвергла идею приобретения футболиста английского «Лестера» Рияда Мареза. Это случилось по причине отсутствия согласия между клубами в части стоимости трансфера.

«Лисы» были намерены выручить за игрока не менее 40 миллионов евро, однако «волчица» не была готова расставаться с суммой больше 35 миллионов. Таким образом, африканец остается в Англии.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Рома» намерена закрыть вопрос по Марезу в начале текущей недели.