«Бавария» отклонила предложение «Челси» по Рафинье

«Бавария» отказалась продавать защитника Рафинью в «Челси». Об этом сообщило издание Bild.

По информации источника, главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти решил сохранить 31-летнего бразильца в качестве игрока замены для Джошуа Киммиха и Давида Алабы.

Рафинья пополнил состав «Баварии» в июле 2011 года, перейдя из «Дженоа» за 5,5 миллионов евро. В составе клубы на его счету 13 трофеев – пять титулов чемпиона Германии, три – Кубка Германии, – два Суперкубка страны, по одному – Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.