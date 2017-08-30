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  • Бразильский нападающий Роша прошел медосмотр для «Спартака»

Бразильский нападающий Роша прошел медосмотр для «Спартака»

30 августа 2017, 19:19
25

Ранее «Бомбардир» писал об интересе «Спартака» к нападающего «Гремио» Педро Роше.

По информации бразильского журналиста Адриано де Карвальо, 22-летний бразилец прошел медосмотр в московском клубе. Ожидается, что красно-белые в ближайшее время объявят о трансфере. Согласно источнику, его сумма составила 12 миллионов евро.

Роша выступал за «Гремио» с января 2015 года. В минувшем сезоне он забил пять голов и отдал семь результативных передач в 23-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Гремио Спартак
Комментарии (25)
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oyabun
1504110099
Да неужто?! Всё равно не поверю в трансфер, пока не будет объявлено официально. Слишком много кидалова уже было.
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VVM1964
1504110256
12 ЛЯМОВ ЗА ИГРОКА СТОИМОСТЬЮ В 1,5 ?
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insider_retro
1504110347
Неплохо клуб заработает... Подрастил птенца, расправил ему крылья.... Для Спартака хороший и своевременный ход.... Раз дошло до зелёнки и анализов, значит свершится...
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Kazak ne China
1504110585
Наверное он подумал что это Юрамалинский Спартак
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zigbert
1504113924
Пока все в тумане.Конечно усиление необходимо.
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Dj-Sog
1504114163
Стоимость игрока 1.5 миллиона,покупают за 12.Наши селекционеры поставили рекорд идиотизма
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Супермачо
1504114334
Уж лучше бы ничего не брали. Д....ы, б....!!!
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filosof sparty
1504114449
Что за бред? Как можно купить игрока в десять раз дороже его стоимости бл!? И статистику писали намного хуже! статистика в этом материале очень даже ничего
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Тазит
1504117990
Какой смысл покупать напа, когда у тебя в защите Кутепов и Комбаров?
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mialkov
1504118014
Не верю, что такие деньги согласится заплатить Федун за "непонятно кого"! Скорее всего и к большому сожалению, мы останемся без новых игроков до зимы((((((((
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