Бразильский нападающий Роша прошел медосмотр для «Спартака»

Ранее «Бомбардир» писал об интересе «Спартака» к нападающего «Гремио» Педро Роше.

По информации бразильского журналиста Адриано де Карвальо, 22-летний бразилец прошел медосмотр в московском клубе. Ожидается, что красно-белые в ближайшее время объявят о трансфере. Согласно источнику, его сумма составила 12 миллионов евро.

Роша выступал за «Гремио» с января 2015 года. В минувшем сезоне он забил пять голов и отдал семь результативных передач в 23-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона.