Кутроне: «Монтелла поверил в меня, как и партнеры по «Милану»

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне рассказал о секретах своего успеха в текущем сезоне. По его словам, большую поддержку и помощь ему оказывает главный тренер команды.

«В моем характере – работать на каждой тренировка, выкладываться в каждом матче. Монтелла многому научил меня, он дает много подсказок мне, как должен двигаться нападающий, какую занимать позицию в чужой штрафной, как проявлять себя на поле.

Моя мечта осуществляется, я всегда мечтал играть за основной состав «Милана». Тренер поверил в меня, как и партнеры по команде, и я хочу отплатить им за доверие.

Переход в другой клуб? Сейчас я сосредоточен только на своей игре. Моя голова забита лишь тем, как тяжело тренироваться и выкладываться на поле. Если бы у меня не было шансов остаться, я бы ушел в аренду, но теперь мой приоритет – «Милан».

Что касается трофеев, то об этом мечтает мечта каждый футболист. И я не исключение. Прямо сейчас я стараюсь не витать в облаках и думать о каждой игре отдельно. Сейчас в «Милане» много новых игроков. Со временем мы сможем доказывать свою значимость.

Чему я буду рад в конце сезона? Конечно же скудетто!» – приводит слова Кутроне Premium Mediaset.

Стоит отметить, что 19-летний форвард провел шесть матчей в составе «Милана» в этом сезоне, отметившись четырьмя забитыми голами.