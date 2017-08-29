Иванович: «По возможностям «Зенит» и «Челси» находятся примерно на одном уровне»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о различиях между болельщиками петербуржцев и «Челси». Также серб сравнил возможности обоих клубов.

– Сравните торсиду «Зенита» и «Челси». Что общего и в чем разница?

– На стороне «Зенита» то, что весь город живет командой. В Санкт-Петербурге пять миллионов жителей, мы чувствуем их поддержку и делаем все, чтобы они были счастливы.

– А если сами клубы сравнить. Стадион, базу.

– И «Зенит», и «Челси» – топ-клубы с большими возможностями. На данный момент у «Зенита» стадион лучше, надеюсь, и «Челси» обновит свою домашнюю арену. В целом команды находятся примерно на одном уровне.

Напомним, Иванович защищал цвета «Челси» с начала 2008 по конец 2016 года.