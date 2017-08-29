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  • Иванович: «По возможностям «Зенит» и «Челси» находятся примерно на одном уровне»

Иванович: «По возможностям «Зенит» и «Челси» находятся примерно на одном уровне»

29 августа 2017, 17:24
23

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о различиях между болельщиками петербуржцев и «Челси». Также серб сравнил возможности обоих клубов.

– Сравните торсиду «Зенита» и «Челси». Что общего и в чем разница?

– На стороне «Зенита» то, что весь город живет командой. В Санкт-Петербурге пять миллионов жителей, мы чувствуем их поддержку и делаем все, чтобы они были счастливы.

– А если сами клубы сравнить. Стадион, базу.

– И «Зенит», и «Челси» – топ-клубы с большими возможностями. На данный момент у «Зенита» стадион лучше, надеюсь, и «Челси» обновит свою домашнюю арену. В целом команды находятся примерно на одном уровне.

Напомним, Иванович защищал цвета «Челси» с начала 2008 по конец 2016 года.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Челси Иванович Бранислав
Комментарии (23)
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moneyonstart
1504017415
Прогиб засчитан. НО структура и уровень менеджмента - земля и небо, к сожалению.
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Fabbro
1504018607
Бранислав крут , но тут втирает какую то дичь, Челси на данный момент круче нашего зенита во многом.
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ivanthebest
1504020191
Лизнул так лизнул... Даже бурёнки завидуют)
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CSKA471
1504021330
Смешно
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nik55
1504021431
Абрамович что стал богаче газпрома ?
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paracetamol
1504024593
Зенит лучше!
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shinnik
1504025236
Слабоват подлиз,тётя Броня.. Всё равно в Турцию выпиждят...)
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deinego77@yandex.ru
1504026815
В финансовом плане согласен,но по игре Челси выше да там больше топ игроков в зенит едут в основном за деньгами.
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Сибирь за Спартак
1504069888
Одинаковые возможности не всегда обеспечивают одинаковые результаты.
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Приус
1504073576
Они очень похожи, только стадионы и болельщики тут ни при делах.
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