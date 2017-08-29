Суркис: «С уходом Ярмоленко «Динамо» станет сильнее»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что уход нападающего Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию» серьезная потеря для его команды, но пообещал, что киевляне только выиграют от этого.

«Любой человек, который хорошо меня знает, скажет вам, что футбол я люблю намного больше, чем деньги. Ярмоленко для «Динамо» – ощутимая потеря, и найти замену игроку, который на протяжении долгого времени был нашим лидером, будет непросто. Но вместе с тем скажу вам парадоксальную на первый взгляд вещь: команда с уходом Андрея может стать не слабее, а наоборот – намного сильнее.

Готов подтвердить, что немецкое предложение оказалось самым высоким за все годы. Но вместе с тем подчеркну, что в Дортмунде интерес к Андрею проявили не с кондачка: за ним следили не один год. А то обстоятельство, что наши переговоры велись напрямую с президентом «Боруссии», а не через агентов, говорит о серьезности намерений клуба, за который мы теперь все вместе будем болеть», – заявил Суркис.

Напомним, соглашение с украинцем заключено до июля 2021 года. По информации СМИ, сумма сделки составила 25 миллионов евро. 27-летний футболист выступал за бело-голубых с 2008 года. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.