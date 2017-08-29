Червиченко: «Гинеру лучше продать ЦСКА, чем влачить проблемное существование»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что вариант с продажей Евгением Гинером ЦСКА вполне может быть вероятным. По его словам, содержание клуба в данной экономической ситуации является очень затратным видом деятельности.

«Продажа Гинером ЦСКА – вполне себе вероятна. На это его подталкивает ситуация в стране, которая не располагает к тому, чтобы владеть футбольным клубом. Уж очень это на сегодняшний день затратная часть. Доходы, как вы понимаете, у всех снизились. И в принципе наверху у нас остаются владельцы крупных корпораций.

Неудивительно, что люди за свой счет не хотят продолжать пусть и очень красивую, но все-равно, на мой взгляд, слишком дорогостоящую историю. Евгений Леннорович просто не хочет падать ниже того, чего он добился. В этой ситуации, конечно, лучше красиво уйти на пике, чем куда-то там опускаться с командой.

Я слышал историю о том, что якобы у него накрылся бизнес на Украине. Но я так понимаю, что энергетический бизнес сильно завязан на России. И он, будучи россиянином в глазах украинцев, не имеет зеленой дорожки и тех благ, которые были раньше.

В данный момент бренд ЦСКА не такой массовый, как «Спартак». Но, с другой стороны, за последние 10 лет армейцы – самая заслуженная команда. По количеству кубков и чемпионств они все равно опережают «Зенит». Последнее попадание в Лигу чемпионов тоже было неплохим. Возвращаясь к теме, все-таки скажу, что Гинеру лучше продать ЦСКА, чем влачить проблемное существование», – считает Червиченко.

ЦСКА является одним из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, основанный в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и шестикратный обладатель Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2004/05). В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.