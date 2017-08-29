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  • Червиченко: «Гинеру лучше продать ЦСКА, чем влачить проблемное существование»

Червиченко: «Гинеру лучше продать ЦСКА, чем влачить проблемное существование»

29 августа 2017, 09:51
41

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что вариант с продажей Евгением Гинером ЦСКА вполне может быть вероятным. По его словам, содержание клуба в данной экономической ситуации является очень затратным видом деятельности.

«Продажа Гинером ЦСКА – вполне себе вероятна. На это его подталкивает ситуация в стране, которая не располагает к тому, чтобы владеть футбольным клубом. Уж очень это на сегодняшний день затратная часть. Доходы, как вы понимаете, у всех снизились. И в принципе наверху у нас остаются владельцы крупных корпораций.

Неудивительно, что люди за свой счет не хотят продолжать пусть и очень красивую, но все-равно, на мой взгляд, слишком дорогостоящую историю. Евгений Леннорович просто не хочет падать ниже того, чего он добился. В этой ситуации, конечно, лучше красиво уйти на пике, чем куда-то там опускаться с командой.

Я слышал историю о том, что якобы у него накрылся бизнес на Украине. Но я так понимаю, что энергетический бизнес сильно завязан на России. И он, будучи россиянином в глазах украинцев, не имеет зеленой дорожки и тех благ, которые были раньше.

В данный момент бренд ЦСКА не такой массовый, как «Спартак». Но, с другой стороны, за последние 10 лет армейцы – самая заслуженная команда. По количеству кубков и чемпионств они все равно опережают «Зенит». Последнее попадание в Лигу чемпионов тоже было неплохим. Возвращаясь к теме, все-таки скажу, что Гинеру лучше продать ЦСКА, чем влачить проблемное существование», – считает Червиченко.

ЦСКА является одним из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, основанный в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и шестикратный обладатель Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2004/05). В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Червиченко Андрей Гинер Евгений
Комментарии (41)
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El_Chori
1503994792
Да пристрелите уже его кто-нибудь!
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Dominator777
1503995037
Вот, опять очередной "эксперт" дает советы Гинеру, как сохранить деньгу и решить проблемы с армейским клубом. Сам Спартак в свое время довел "до ручки", а теперь на армейцев хочет перейти. Благо, что он никакого отношения к ЦСКА не имеет.
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lejnin
1503995358
Ага, ага, продать клуб, а потом сидеть в телеэфире и выливать на свой уже бывший клуб тонны говна...кого-то мне это напоминает )))))
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vladimir-7
1503997999
Спасибо А. Червиченко за напоминание истории ПФК ЦСКА. но Евгений Леннорович Гинер никогда не продаст этот клуб, это всё равно, что продать своих детей в рабство и Е.Л. Гинер не нуждается в Ваших советах.Он умный человек и очень нужен команде.
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Пестрый
1503998874
Не продать а распустить! Так будет правильно! Вместо цкг есть уже замена: моковско-армянский Арарат)))
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Аид666
1503999908
Червиченко не спросили... ЦСКА никогда не был популярнее Спартака, как и Зенита, но по мне лучше жить на свои, чем спускать миллионы госкорпораций без которых интересно где бы были эти сами команды...
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Obi Wan
1504003568
Червиченко пусть лучше делом займётся, чем советовать что попало.
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paracetamol
1504004140
Он бы и продал, да ктож его купит? Разве за копеек за 8.
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серега кашин
1504009734
очередной бред неудачника
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Одинокий волк Маквейд
1504084624
А его мнение начинает подтверждаться, Гинер ищет покупателя.
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