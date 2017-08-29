Червиченко назвал сумму отступных за Зе Луиша завышенной

Бывший владелец и президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что цена за нападающего Зе Луиша слишком завышена столичным клубом. Напомним, что в его контракте прописана сумма отступных, которая равна 30 миллионам евро.

«Не думаю, что «Спартак» действительно надеется, что кто-то заплатит за Зе Луиша 30 миллионов евро. Например, в контракте звездного испанского футболиста Иско с мадридским «Реалом» прописаны отступные в размере €700 млн, но это не значит, что его кто-то купит за эти деньги.

Скорее всего, так «Спартак» хочет избежать любых вопросов о продаже форварда. И действительно при таких отступных у любого пропадет желание покупать Зе Луиша. При всем уважении к нападающему он не стоит таких денег. Впрочем, реальная стоимость футболиста

Зе Луиш – неплохой игрок, хоть и немного сдал в плане результативности в последнее время. Его присутствие на поле очень важно для команды. Он все время держит оборону соперника в напряжении. Зе Луиш – очень полезный игрок и точно не портит картину в «Спартаке». Расставаться с ним москвичам явно не стоит», – считает Червиченко.

В текущем сезоне Зе Луиш сыграл в шести матчах Премьер-лиги за «Спартак». В них он записал на свой счет один гол.