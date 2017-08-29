«Спартак» оценил Зе Луиша в 30 миллионов

Руководство «Спартака» не планирует расставаться с нападающим команды Зе Луишем, который этим летом продлил свой действующий контракт с московским клубом. В обновленное соглашение был включен пункт с фиксированной суммой отступных, которая равна 30 миллионам евро.

«Африканец полностью выполняет требования главного тренера команды Массимо Карреры, выкладывается на тренировках и в официальных матчах. В команде замечают его прогресс и большой потенциал.

При этом «Спартаку» не хочется терять форварда, интерес к которому после чемпионского сезона серьезно вырос в Европе, поэтому было принято решение прописать в его новом контракте серьезные отступные.

Сумма в 30 миллионов евро по карману далеко не каждому клубу. В случае если покупатель все-таки найдется, красно-белые смогут неплохо заработать на этом трансфере», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Обновленный контракт Зе Луиша рассчитан на четыре года, по нему зарплата футболиста была увеличена в два раза.