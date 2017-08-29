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«Спартак» оценил Зе Луиша в 30 миллионов

29 августа 2017, 06:51
12

Руководство «Спартака» не планирует расставаться с нападающим команды Зе Луишем, который этим летом продлил свой действующий контракт с московским клубом. В обновленное соглашение был включен пункт с фиксированной суммой отступных, которая равна 30 миллионам евро.

«Африканец полностью выполняет требования главного тренера команды Массимо Карреры, выкладывается на тренировках и в официальных матчах. В команде замечают его прогресс и большой потенциал.

При этом «Спартаку» не хочется терять форварда, интерес к которому после чемпионского сезона серьезно вырос в Европе, поэтому было принято решение прописать в его новом контракте серьезные отступные.

Сумма в 30 миллионов евро по карману далеко не каждому клубу. В случае если покупатель все-таки найдется, красно-белые смогут неплохо заработать на этом трансфере», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Обновленный контракт Зе Луиша рассчитан на четыре года, по нему зарплата футболиста была увеличена в два раза.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Зе Луиш
Комментарии (12)
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Аид666
1503982066
за 30 лямов точно никто не купит... статистика не в пользу финансам...
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tambovchanin
1503982116
какие 30млн)10млн предел его это красная цена
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kuchipachi
1503983980
ну и норм. захочет Спартак продать его - скинет, если не захочет, то платите 30 и он ваш. зато меньше будут тревожить его всякими слухами
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bloodn1ck
1503985778
чет суммы в последние время какие то неадекватные на футболистов становятся...
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momwig_
1503985853
Ну так и нормально, отступные - это всегда "чтоб не купили", тем более, мы научены эпизодом с Быстровым. 222 за Неймара тоже было завышено, кто ж знал, что у шейхов под барханом как раз завалялось...
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Спартач_навсегда
1503993200
Где в фифе оценили? ) чет мало......
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ramos6548
1504007034
Все правильно что поставили 30. Теперь его точно не заберет условный Зенит как когда то Быстрова. А если будет толковый покупатель то за меньшие деньги его всегда могут продать.
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Smoking_dog
1504093077
Друзья непутайте трансферную стоимость с отступными
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