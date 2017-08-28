Киевскому «Динамо» грозит техническое поражение за неявку на матч в Мариуполе

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что киевское «Динамо», скорее всего, за неявку на матч седьмого тура УПЛ против «Мариуполя» получит техническое поражение. Игра должна была состояться 27 августа, но киевляне, не получив гарантии безопасности команды, отказались ехать в Мариуполь.

«Все должно быть по закону, закон един для всех. Мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы это были какие-то технические решения, — все должно выясняться на футбольном поле. Но закон есть закон: он один для всех и все перед ним равны.

У нас не будет никогда касты избранных, элитных. Первое, что должно быть в украинском футболе, — все равны перед регламентом. Решение по этому вопросу будет принимать КДК, но по всем канонам это техническое поражение», – заявил Павелко в эфире телеканала «Футбол 1».

Если динамовцы получат техническое поражение, то отставания от донецкого «Шахтера» по набранным очкам будет составлять два балла.