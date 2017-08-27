РФПЛ. «Краснодар» благодаря голам Смолова обыграл «Динамо»

Завершился матч восьмого тура РФПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Достаточно уверенную победу одержали «быки», а наибольший вклад в нее сделал форвард Федор Смолов.

У бело-голубых в РФПЛ дебютировал недавно приобретенный хавбек Хали Тиам. Он вышел на замену.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 27; 2:0 – Смолов, 60.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский (Жигулев, 71), Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра (Лаборде, 82), Клаэссон (Вандерсон, 63), Смолов.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Цаллагов, Рыков, Шуньич, Темников, Зотов (Тиам, 67), Панченко (Луценко, 79), Ташаев, Соу, Вандерсон (Бечирай, 61).

Предупреждения: Каборе, 40; Петров, 49; Гранквист, 80 – Рыков, 60; Соу, 63.

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