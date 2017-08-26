Баскетболист ЛеБрон Джеймс попросил «Ливерпуль» отпустить Коутиньо в «Барселону»

Известный баскетболист ЛеБрон Джеймс, выступающий за клуб НБА «Кливленд Кавальерс», вмешался в ситуацию с возможным трансфером полузащитника английского «Ливерпуля» Фелипе Коутиньо в «Барселону». Напомним, что «красные» не намерены отпускать хавбека.

Американец же попросил американскую компанию Fenway Sports Group, владеющую «Ливерпулем», все-таки вступить в переговоры с каталонским клубом и разрешить вопрос в пользу футболиста.

Напомним, что Джеймс владеет частью акций английского клуба.