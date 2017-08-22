«Барселона» готова усилить давление на «Ливерпуль» по трансферу Коутиньо

Все прекрасно знают, что у барсы сейчас торчат из кармана 222 млн.
И любой клуб, зная это, попытается отхватить кусочек побольше. Что Коут, что Дембеле - оба прекрасно справляются в текущих командах и приносят результат. Поэтому если продавать их, то только за 150-200 млн.
Сери из ниццы, и того отдадут не меньше чем за 60-80 млн.
Получается, что купить обоих (троих) НИКАК не получится. А купить кого-то одного за 150 лимонов - безрассудство, т.к. цена просто высосана из пальца.
Отсюда возникает 2 пути развития.
1. Бармолей и ко купят кого-то одного за столь большие бабки и по сути совершат ошибку, т.к. купить переоцененного игрока (в 3 раза), который может и не внять философии клуба - большая глупость.
2. Никупят никого, тем самым разгневая Лёву, от чего тот не подпишет контракт. Барса провалит сезон. Вальверде соберет чемодан, а руководство с награбленными деньгами свалит под давлением общественности.
Браво, епт!
Руководство «Барселоны» продолжает работать над приобретением полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo. Ранее каталонцы предлагали своим коллегам 130 миллионов за футболиста, но получили отказ.
Известно, что бразилец встретился с главным тренером своей команды Юргеном Клоппом, попросив того отпустить игрока в «Барселону». Зная об этом, представители испанского чемпионата готовы усилить давление на руководство «Ливерпуля».