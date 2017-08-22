«Барселона» готова усилить давление на «Ливерпуль» по трансферу Коутиньо

Руководство «Барселоны» продолжает работать над приобретением полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo. Ранее каталонцы предлагали своим коллегам 130 миллионов за футболиста, но получили отказ.

Известно, что бразилец встретился с главным тренером своей команды Юргеном Клоппом, попросив того отпустить игрока в «Барселону». Зная об этом, представители испанского чемпионата готовы усилить давление на руководство «Ливерпуля».