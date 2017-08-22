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    «Барселона» готова усилить давление на «Ливерпуль» по трансферу Коутиньо

    Руководство «Барселоны» продолжает работать над приобретением полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo. Ранее каталонцы предлагали своим коллегам 130 миллионов за футболиста, но получили отказ.

    Известно, что бразилец встретился с главным тренером своей команды Юргеном Клоппом, попросив того отпустить игрока в «Барселону». Зная об этом, представители испанского чемпионата готовы усилить давление на руководство «Ливерпуля».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2017 10:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +281

      trudovik 22 августа 2017, 12:30

      Все прекрасно знают, что у барсы сейчас торчат из кармана 222 млн.
      И любой клуб, зная это, попытается отхватить кусочек побольше. Что Коут, что Дембеле - оба прекрасно справляются в текущих командах и приносят результат. Поэтому если продавать их, то только за 150-200 млн.
      Сери из ниццы, и того отдадут не меньше чем за 60-80 млн.
      Получается, что купить обоих (троих) НИКАК не получится. А купить кого-то одного за 150 лимонов - безрассудство, т.к. цена просто высосана из пальца.
      Отсюда возникает 2 пути развития.
      1. Бармолей и ко купят кого-то одного за столь большие бабки и по сути совершат ошибку, т.к. купить переоцененного игрока (в 3 раза), который может и не внять философии клуба - большая глупость.
      2. Никупят никого, тем самым разгневая Лёву, от чего тот не подпишет контракт. Барса провалит сезон. Вальверде соберет чемодан, а руководство с награбленными деньгами свалит под давлением общественности.
      Браво, епт!

      3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 августа 2017, 11:46

      Маловато будет, Коутиньо - наше все, надо бороться.

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 22 августа 2017, 11:44

      250 лямов плюс Месси и Суареса и мнея лям за дельный совет

      -1
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 22 августа 2017, 11:36

      113 милн фунтов официально самая большая сумма которую Ливерпуль откланил.На сайте скайспорт говориться что все Каутиньо никуда не перейдет!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 августа 2017, 11:25

      Пусть уже отдадут Ливерпулю 222 ляма)

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 августа 2017, 11:06

      Если купят его за 130 лямов , то грош цена их 222 миллионам полученным за Неймара...

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 августа 2017, 10:36

      пока во всех источниках пишут что барса отказалась от этой идеи, на банбандире до сих пор тешат себя надеждой)))

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 22 августа 2017, 10:36

      Ох, как грозно звучит-то! "готовы усилить давление на руководство «Ливерпуля»" Того и гляди назначат стрелку и будут валить друг друга из калашей.

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