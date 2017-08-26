Парфенов: «Если будем играть как во втором тайме против «Рубина», будет результат»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражения от «Рубина» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

«Первый тайм провели не очень удачно (пропустили на 18-й минуте – прим. «Бомбардира»). Во втором тайме сделали изменения, добавили в агрессии, в которой мы уступали в первом тайме. Во второй половине начали выигрывать единоборства, подборы и создавать давление на соперника. Я верю в ребят. Если будем играть с таким же желанием, как сегодня во втором тайме, будет результат», — сказал Парфенов в эфире канала «Наш футбол».

Команда из Ленинградской области является дебютантом РФПЛ.