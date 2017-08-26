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  • Писарев считает, что после победы в РФПЛ главной мотивацией для «Спартака» является Лига чемпионов

Писарев считает, что после победы в РФПЛ главной мотивацией для «Спартака» является Лига чемпионов

26 августа 2017, 17:16
5

Экс-нападающий «Спартака», а ныне главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев выразил мнение, что игрокам красно-белых перестало хватать мотивации после победы в чемпионате России в прошлом сезоне. Как считает специалист, Лига чемпионов должна вернуть спартаковским футболистам желание биться на поле.

Напомним, подопечные Массимо Карреры выступят в групповом этапе самого престижного европейского клубного турнира, где их соперниками в квартете Е стали «Севилья», «Ливерпуль» и словенский «Марибор».

«Лига чемпионов – это совсем другая мотивация. Только заиграет гимн турнира, сразу побегут мурашки по коже, и все начнут играть совершенно с другим настроем. После победы в чемпионате главной мотивацией становится Лига чемпионов. Для меня всегда так было.

Всегда тяжело защищать титул. Видно, что футболисты немного выдохнули, и кто-то решил, что где-то можно недобежать. Это психология.

«Севилья» с Бериццо – это фаворит группы. Физически они готовы очень хорошо, могут загнать любого соперника. Если не будешь готов на все 100 процентов, то шансов с «Севильей» нет. Если бы там был другой тренер, то, возможно, я бы сказал, что их можно как-то поймать», – сказал Писарев.

После семи туров «Спартак» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав восемь очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Писарев Николай
Комментарии (5)
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oyabun
1503757742
Хорошо бы, чтобы команду хоть что то встряхнуло и произошла "перезагрузка" сознания. Очень надеюсь, что это произойдет уже завтра, и отправной точкой станет победа в Хабаровске.
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kepим
1503758592
Почетное четвертое место в группе
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shurik45
1503760467
Несомненно психологически Спартак ,сейчас находится не в лучшей форме.Посмотрим ,что будет дальше.
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sochi-2013
1503760848
Это непрофессионализм. Классная команда и классные игроки не должны показывать игру ниже определенного уровня. Остальное отмазки для убогих.
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VVM1964
1503765722
Будем посмотреть .
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