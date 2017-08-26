Заммер назвал трансфер Усмане Дембеле в «Барселону» катастрофой

Бывший футболист сборной Германии Маттиас Заммер прокомментировал недавний переход из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» форварда Усмане Дембеле. По мнению специалиста, поведение африканца в преддверии перехода неприемлемо.

«В этой ситуации бросается в глаза то, как футболист вел себя незадолго до трансфера. По сути, он устроил забастовку. В итоге он добился своего. По-моему, это катастрофа, что игрок такими поступками влияет на серьезные решения. В интересах футбола переходу Дембеле не должны были давать состояться», – сказал Заммер.

Напомним, что стоимость трансфера нападающего в каталонский суперклуб составила 105 миллионов евро.