Барбоза: «Дзюба – великолепный игрок, меня удивляет, что «Зенит» готов с ним расстаться»

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что удивлен возможность перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в другой клуб. По его мнению, главный тренер петербуржцев Роберто Манчини недальновиден в данной ситуации.

Напомним, ранее появилась информация, что 29-летний игрок может перебраться в «Локомотив» или «Краснодар» на правах аренды. Вчера же стало известно, что «быки» отказались от притязаний на форварда сине-бело-голубых после вылета из Лиги Европы. Что касается железнодорожников, то они на этой неделе пополнились нападающим «Лилля» Эдером.

– Ходили разговоры, что «Локо» мог до конца трансферного окна арендовать Дзюбу. Понимаете, почему выбрали Эдера, а не форварда «Зенита»?

– Сложно говорить о тех вещах, которые не произошли. А, возможно, и не произойдут. Дзюба – великолепный футболист, который способен усилить «Локо». Меня очень удивляет, что «Зенит» его может отпустить. О чем думает Манчини?

– Видимо, Дзюба не вписывается в схему игры итальянца.

– Не знаю... Думаю, многое может упереться в зарплату Дзюбы. Ее сложно потянуть. Гораздо целесообразнее в таком случае арендовать Эдера. Дзюба гораздо дороже.

– Но по футбольным качествам Эдер же уступает Дзюбе?

– Мне кажется, неправильно сравнивать этих футболистов. Они же не играли еще вместе. Теоретически Дзюба более адаптирован к российскому футболу, к «Локомотиву». Но потянет ли клуб его зарплату? Приобрести Дзюбу – мне кажется, это какая-то фантазия.

– Но ведь при аренде клубы могут пополам платить зарплату Дзюбе.

– Ок. Если Дзюба и Эдер вместе будут играть в «Локомотиве» в этом сезоне, команду Семина ждут серьезные успехи.

– Даже чемпионство?

– Нет. Вот в чемпионстве я сомневаюсь. Все-таки у «Локо» хватает кадровых проблем, ощущается дефицит футболистов. И все, что сейчас происходит – это, безусловно, заслуга Семина.