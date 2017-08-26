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  • Барбоза: «Дзюба – великолепный игрок, меня удивляет, что «Зенит» готов с ним расстаться»

Барбоза: «Дзюба – великолепный игрок, меня удивляет, что «Зенит» готов с ним расстаться»

26 августа 2017, 12:22
26

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что удивлен возможность перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в другой клуб. По его мнению, главный тренер петербуржцев Роберто Манчини недальновиден в данной ситуации.

Напомним, ранее появилась информация, что 29-летний игрок может перебраться в «Локомотив» или «Краснодар» на правах аренды. Вчера же стало известно, что «быки» отказались от притязаний на форварда сине-бело-голубых после вылета из Лиги Европы. Что касается железнодорожников, то они на этой неделе пополнились нападающим «Лилля» Эдером.

– Ходили разговоры, что «Локо» мог до конца трансферного окна арендовать Дзюбу. Понимаете, почему выбрали Эдера, а не форварда «Зенита»?

– Сложно говорить о тех вещах, которые не произошли. А, возможно, и не произойдут. Дзюба – великолепный футболист, который способен усилить «Локо». Меня очень удивляет, что «Зенит» его может отпустить. О чем думает Манчини?

– Видимо, Дзюба не вписывается в схему игры итальянца.

– Не знаю... Думаю, многое может упереться в зарплату Дзюбы. Ее сложно потянуть. Гораздо целесообразнее в таком случае арендовать Эдера. Дзюба гораздо дороже.

– Но по футбольным качествам Эдер же уступает Дзюбе?

– Мне кажется, неправильно сравнивать этих футболистов. Они же не играли еще вместе. Теоретически Дзюба более адаптирован к российскому футболу, к «Локомотиву». Но потянет ли клуб его зарплату? Приобрести Дзюбу – мне кажется, это какая-то фантазия.

– Но ведь при аренде клубы могут пополам платить зарплату Дзюбе.

– Ок. Если Дзюба и Эдер вместе будут играть в «Локомотиве» в этом сезоне, команду Семина ждут серьезные успехи.

– Даже чемпионство?

– Нет. Вот в чемпионстве я сомневаюсь. Все-таки у «Локо» хватает кадровых проблем, ощущается дефицит футболистов. И все, что сейчас происходит – это, безусловно, заслуга Семина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (26)
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Serjoga
1503740187
Я что-то не понял. Это подставить голову под мяч, для отскока в любую сторону, завалиться на газон от малейшего прикосновения или без, растолкать руками соперников в штрафной, схватить руками убегающего противника, не умеющий один в один обыграть соперника-и этот игрок по футбольным качествам превосходит Эдера? По каким? Только по не футбольным-по зарплате!
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ЭМФ
1503741273
Прочитал интервью и такое впечатление,что он его с Ибрагимовичем перепутал ))))) Кокоша вон как забегал аж глаз радуется,а Дзюба как присел на мешок с баблом и плевать ему что играть,что на скамейке зависать!!! Мне кажется ему нужно обратно в Ростов для стимула!!!
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diadushka
1503742612
Барбоза: Дзюба - великолепный игрок, меня удивляет, что "Барселона" его до сих пор не купила........
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Dimonadze
1503743220
Я не понял, ещё есть какой-то Дзюба? Манчини так-то разбирается в футболе в отличии от многих тренеров. И использовать Дзюба в той игре, что строит Роберто, негде. Он не впишется в его схему никак.
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fediy2009
1503743606
Да походу Барбоза как агент лох.
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insider_retro
1503744169
Клубы с гонкой трансферов сами загоняют себя к высотам дорогостоящего содержания игроков и необходимостью оплачивать дорогие фантазии!!... "У фантазии бюджета не бывает...." (Харуки Мураками)
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Garrincha58
1503745431
не понимаю я чем хорош Дзюба сидит на лавке ему дают шанс а он выходит и только падает как валенок(валенок постоянно падает как его не ставь)
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ilichkadr
1503747059
С такими антропометрическими данными как у Дзюбы, только и остается, что лавку полировать.
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cska-62
1503752873
Если бы не было лимита на легионеров, то и зарплата у Дзюбы не была бы астрономической, которую он не заслуживает. Впрочем, как и у многих других наших футболистов. И не простаивал бы он в питерском "загоне", как дряхлый конь, что идёт на казылык (вяленая колбаса из конины)! Позор Мутко! Позор лимиту, убивающему российский футбол!
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Обер-КанцлерЪ
1503755118
Только к Халку в одну команду ехать, больше никто не умеет ему в репу попадать так, чтоб в ворота отлетало.
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