Мустафи согласовал условия аренды с «Интером»

Ранее «Бомбардир» писал об интересе «Интера» к защитнику «Арсенала» Шкодрану Мустафи. На прошлой неделе «канониры» отклонили предложение миланского клуба по аренде 25-летнего немца.

Согласно Sky Sports, «нерадзурри» и Мустафи согласовали условия личного контракта. На сделке присутствовал отец футболиста, выполняющий роль агента.

Мустафи выступает за лондонский клуб с августа 2016 года. «Валенсия» заработала на его продаже 41 миллион евро. В прошлом сезоне Мустафи забил два мяча и отдал два результативных паса в 38-ми матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов.

Ранее стало известно о том, что «Арсенал» может покинуть защитник Киран Гиббс.