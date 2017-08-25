Бундеслига. «Гамбург» в меньшинстве обыграл «Кельн», арбитр Брых получил травму

«Гамбург» в матче 2-го тура чемпионата Германии на выезде обыграл «Кельн» – 3:1. Голами отметились Андре Хан, Бобби Вуд, Фредерик Соренсен и Льюис Холтби.

В начале второго тайма главный арбитр Феликс Брых оступился и получил повреждение стопы правой ноги. Матч был остановлен на десять минут, после чего коллегу заменил четвертый арбитр Зоран Сторкс. За полминуты на поле Сторкс показал вторую желтую карточку защитнику гостей Мергиму Мавраю.

«Гамбург» с шестью баллами временно возглавил турнирную таблиц Бундеслиги. «Кельн» без очков занимает 12-ю строчку.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

Кельн – Гамбург – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хан, 28; 0:2 – Вуд, 34; 1:2 – Соренсен, 90+8; 1:3 – Холтби, 90+10.

Удаления: нет – Маврай, 59.

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