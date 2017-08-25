«Кальяри» подписал вице-чемпиона мира-2010

Защитник Грегори ван дер Вил продолжит карьеру в «Кальяри». Пресс-служба итальянского клуба объявила о подписании трехлетнего контракта с голландцем. О сумме сделки не сообщается.

Прежде 29-летний футболист выступал за «Фенербахче», куда бесплатно перешел в июле 2016 года из «ПСЖ». В минувшем сезоне на его счету один голевой пас в 17-ти встречах всех турниров. Портал Transfermakrt оценивает его в 3 миллиона евро. Ранее ван дер Вил играл за «Аякс».

В составе сборной Голландии игрок занял второе место на ЧМ-2010 в ЮАР.