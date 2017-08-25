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    «Кальяри» подписал вице-чемпиона мира-2010

    Защитник Грегори ван дер Вил продолжит карьеру в «Кальяри». Пресс-служба итальянского клуба объявила о подписании трехлетнего контракта с голландцем. О сумме сделки не сообщается.

    Прежде 29-летний футболист выступал за «Фенербахче», куда бесплатно перешел в июле 2016 года из «ПСЖ». В минувшем сезоне на его счету один голевой пас в 17-ти встречах всех турниров. Портал Transfermakrt оценивает его в 3 миллиона евро. Ранее ван дер Вил играл за «Аякс».

    В составе сборной Голландии игрок занял второе место на ЧМ-2010 в ЮАР.

    Источник: ФК «Кальяри»

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    25.08.2017 21:11
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2017, 08:59

      Докатился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 августа 2017, 07:07

      Пенсионер

      0
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