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  • Манчини – о жеребьевке ЛЕ: «Это абсолютно ровная группа. Поэтому она сложная»

Манчини – о жеребьевке ЛЕ: «Это абсолютно ровная группа. Поэтому она сложная»

25 августа 2017, 19:02
6

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Соперниками питерцев по группе L стали «Реал Сосьедад», норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар».

«Я считаю, что это очень сложная группа, потому что одна команда ранее выбила «Аякс» («Русенборг», 4:2 по сумме двух матчей – прим. «Бомбардира»), другая – «Фенербахче» («Вардар», 4:1). «Реал Сосьедад» – это очень сильная команда. Так что нам будет непросто. Это абсолютно ровная группа, именно поэтому она сложная. В группе четыре команды, две по-любому пройдут дальше.

Я видел дату первого матча, мы играем на выезде, и это будет очень важный матч для нас. Хорошо ли, что играем в Испании в декабре? Из-за солнца – да», – сказал 52-летний итальянец.

С полным результатом жеребьевки можно ознакомиться здесь.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Реал Сосьедад Вардар Русенборг Манчини Роберто
Комментарии (6)
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VVM1964
1503677382
ДА ЛАДНО ПРИБЕДНЯТЬСЯ , МОГЛО БЫТЬ ГОРАЗДО ХУЖЕ . НАДО ВЫХОДИТЬ ИЗ ТАКОЙ ГРУППЫ ( ЖЕЛАТЕЛЬНО С 1 МЕСТА ) .
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ЖОРРО
1503679398
Согласен!По меркам Лиги Европы сильные соперники!Надеюсь Зенит будет ещё сильнее))
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Alex ostrov
1503682776
Да, не лучший жребий, но если стоят высокие задачи то этих должны проходить, а дальше надо боятся Арсенал и Милан + пополнение из лиги чемпионов!
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dyema
1503684915
Да нормальный жребий, интереснее смотреть будет.
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WhiteEgon
1503690630
По ходу скоро вместе с цыганом интервью давать будет )))
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prezent2017
1503737318
Манчини - адекват. Правильно оценивает ситуацию.
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