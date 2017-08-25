Манчини – о жеребьевке ЛЕ: «Это абсолютно ровная группа. Поэтому она сложная»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Соперниками питерцев по группе L стали «Реал Сосьедад», норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар».

«Я считаю, что это очень сложная группа, потому что одна команда ранее выбила «Аякс» («Русенборг», 4:2 по сумме двух матчей – прим. «Бомбардира»), другая – «Фенербахче» («Вардар», 4:1). «Реал Сосьедад» – это очень сильная команда. Так что нам будет непросто. Это абсолютно ровная группа, именно поэтому она сложная. В группе четыре команды, две по-любому пройдут дальше.

Я видел дату первого матча, мы играем на выезде, и это будет очень важный матч для нас. Хорошо ли, что играем в Испании в декабре? Из-за солнца – да», – сказал 52-летний итальянец.

С полным результатом жеребьевки можно ознакомиться здесь.