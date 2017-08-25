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    Манчини – о жеребьевке ЛЕ: «Это абсолютно ровная группа. Поэтому она сложная»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Соперниками питерцев по группе L стали «Реал Сосьедад», норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар».

    «Я считаю, что это очень сложная группа, потому что одна команда ранее выбила «Аякс» («Русенборг», 4:2 по сумме двух матчей – прим. «Бомбардира»), другая – «Фенербахче» («Вардар», 4:1). «Реал Сосьедад» – это очень сильная команда. Так что нам будет непросто. Это абсолютно ровная группа, именно поэтому она сложная. В группе четыре команды, две по-любому пройдут дальше.

    Я видел дату первого матча, мы играем на выезде, и это будет очень важный матч для нас. Хорошо ли, что играем в Испании в декабре? Из-за солнца – да», – сказал 52-летний итальянец.

    С полным результатом жеребьевки можно ознакомиться здесь.

    Источник: Р-Спорт

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    25.08.2017 19:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 августа 2017, 11:48

      Манчини - адекват. Правильно оценивает ситуацию.

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 25 августа 2017, 22:50

      По ходу скоро вместе с цыганом интервью давать будет )))

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 25 августа 2017, 21:15

      Да нормальный жребий, интереснее смотреть будет.

      2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 25 августа 2017, 20:39

      Да, не лучший жребий, но если стоят высокие задачи то этих должны проходить, а дальше надо боятся Арсенал и Милан + пополнение из лиги чемпионов!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 августа 2017, 19:43

      Согласен!По меркам Лиги Европы сильные соперники!Надеюсь Зенит будет ещё сильнее))

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