Стоцкий: «Рад, что мне дали шанс в сборной России»

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Анжи» в рамках 8-го тура РФПЛ. Футболист также затронул тему своего вызова в сборную России.

«Анжи» играет дома, думаю, у них будет утроенный настрой. Они точно постараются добыть победу, но и мы туда едем не отбывать номер. Хотим выиграть, потому что давно не побеждали. Нам тоже очень нужны три очка.

Еще не разбирали их игру. Тренер подскажет нам, как лучше действовать. Посмотрим, какой будет план на игру, мы будем его использовать.

Вызов в сборную? Узнал об этом из интернета. Рад, что обратили на меня внимание и дали шанс показать себя с лучшей стороны», – заявил Стоцкий.

В нынешнем сезоне Стоцкий провел шесть матчей в чемпионате России, в которых отдал три результативные передачи.