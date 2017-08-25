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    Стоцкий: «Рад, что мне дали шанс в сборной России»

    Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Анжи» в рамках 8-го тура РФПЛ. Футболист также затронул тему своего вызова в сборную России.

    «Анжи» играет дома, думаю, у них будет утроенный настрой. Они точно постараются добыть победу, но и мы туда едем не отбывать номер. Хотим выиграть, потому что давно не побеждали. Нам тоже очень нужны три очка.

    Еще не разбирали их игру. Тренер подскажет нам, как лучше действовать. Посмотрим, какой будет план на игру, мы будем его использовать.

    Вызов в сборную? Узнал об этом из интернета. Рад, что обратили на меня внимание и дали шанс показать себя с лучшей стороны», – заявил Стоцкий.

    В нынешнем сезоне Стоцкий провел шесть матчей в чемпионате России, в которых отдал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Уфа»

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    25.08.2017 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 15:15

      мы тоже рады из Калининграда.

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