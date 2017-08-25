Источник: «Зенит» готов предложить за экс-защитника «Рубина» 14 миллионов

Бывший защитник «Рубина» Маурисио Лемос, ныне выступающий за «Лас-Пальмас», может перейти в «Зенит». По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за трансфер 21-летнего уругвайца 14 миллионов евро.

Сам игрок не против перехода в стан сине-бело-голубых. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Лемос принял участие в одном матче Примеры, не отметившись результативными действиями.