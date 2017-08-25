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  • Источник: «Зенит» готов предложить за экс-защитника «Рубина» 14 миллионов

Источник: «Зенит» готов предложить за экс-защитника «Рубина» 14 миллионов

25 августа 2017, 01:47
10

Бывший защитник «Рубина» Маурисио Лемос, ныне выступающий за «Лас-Пальмас», может перейти в «Зенит». По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за трансфер 21-летнего уругвайца 14 миллионов евро.

Сам игрок не против перехода в стан сине-бело-голубых. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Лемос принял участие в одном матче Примеры, не отметившись результативными действиями.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Лас-Пальмас Зенит Лемос Маурисио
Комментарии (10)
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PVO-94
1503629178
не не не
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Garrincha58
1503636192
смысл брать лишь бы кого тем более он уругваец
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Tsigan
1503637938
Ребята он супер защитник! Его игра мне сразу понравилась. Молодой а игра зрелая.
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adekvat
1503639282
....не отметившись результативными действиями.
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dyema
1503641268
Ну не 14, а за 1,4 )))
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tim_73
1503643133
Видел его игру в Казани, как раз на матче Рубина против Зенита.
Сразу был заметен этот защитник, который выделялся не только своей шевелюрой как у Акселя Витселя, но и очень хорошей игрой.

Конечно, без ошибок не обошлось, и Зенит в составе с Халком одержал победу на выезде со счётом (Рубин 1-3 Зенит), но тем не менее, впечатление Лемос оставил только положительные.

К тому же ему всего 21, есть куда прогрессировать!
Если не утка, то был бы очень рад его появлению в нашей лиге РФПЛ в составе Зенита.
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alp
1503647476
а я даже не помню этого парня в рубине
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prezent2017
1503655115
За 21-летнего защитника 14 лямов выкладывают, если это будущий Серега Рамос.
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