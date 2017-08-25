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    Источник: «Зенит» готов предложить за экс-защитника «Рубина» 14 миллионов

    Бывший защитник «Рубина» Маурисио Лемос, ныне выступающий за «Лас-Пальмас», может перейти в «Зенит». По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за трансфер 21-летнего уругвайца 14 миллионов евро.

    Сам игрок не против перехода в стан сине-бело-голубых. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2021 года.

    В нынешнем сезоне Лемос принял участие в одном матче Примеры, не отметившись результативными действиями.

    Источник: ФАН

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    25.08.2017 01:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 12:58

      За 21-летнего защитника 14 лямов выкладывают, если это будущий Серега Рамос.

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 25 августа 2017, 10:51

      а я даже не помню этого парня в рубине

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > alp 25 августа 2017, 11:50

      Что-то тоже не припомню.., это когда было то?.. Если ему всего 21...

      1
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      Рейтинг: +56

      tim_73 25 августа 2017, 09:38

      Видел его игру в Казани, как раз на матче Рубина против Зенита.

      Сразу был заметен этот защитник, который выделялся не только своей шевелюрой как у Акселя Витселя, но и очень хорошей игрой.



      Конечно, без ошибок не обошлось, и Зенит в составе с Халком одержал победу на выезде со счётом (Рубин 1-3 Зенит), но тем не менее, впечатление Лемос оставил только положительные.



      К тому же ему всего 21, есть куда прогрессировать!

      Если не утка, то был бы очень рад его появлению в нашей лиге РФПЛ в составе Зенита.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 25 августа 2017, 09:07

      Ну не 14, а за 1,4 )))

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      Рейтинг: +161

      adekvat 25 августа 2017, 08:34

      ....не отметившись результативными действиями.

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      Рейтинг: +324

      hellkid > adekvat 25 августа 2017, 10:18

      для защитника это норма, они не часто забивают или отдают голевые

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 августа 2017, 08:12

      Ребята он супер защитник! Его игра мне сразу понравилась. Молодой а игра зрелая.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2017, 07:43

      смысл брать лишь бы кого тем более он уругваец

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      Рейтинг: +10

      PVO-94 25 августа 2017, 05:46

      не не не

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