Источник: «Зенит» готов предложить за экс-защитника «Рубина» 14 миллионов

Бывший защитник «Рубина» Маурисио Лемос, ныне выступающий за «Лас-Пальмас», может перейти в «Зенит». По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за трансфер 21-летнего уругвайца 14 миллионов евро.
Сам игрок не против перехода в стан сине-бело-голубых. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Лемос принял участие в одном матче Примеры, не отметившись результативными действиями.
Источник: ФАН
Сразу был заметен этот защитник, который выделялся не только своей шевелюрой как у Акселя Витселя, но и очень хорошей игрой.
Конечно, без ошибок не обошлось, и Зенит в составе с Халком одержал победу на выезде со счётом (Рубин 1-3 Зенит), но тем не менее, впечатление Лемос оставил только положительные.
К тому же ему всего 21, есть куда прогрессировать!
Если не утка, то был бы очень рад его появлению в нашей лиге РФПЛ в составе Зенита.