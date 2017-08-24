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    Оздоев: «Слухи о моем переходе в «Спартак»? Я даже не смотрю, что там пишут»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал информацию о возможном своем переходе в «Спартак». Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры по 24-летнему футболисту, но не могут договориться о форме сделки.

    «Я даже не смотрю, что там пишут. Когда в первый раз написали об интересе «Спартака», я случайно увидел это в группе знакомых ребят в Whatsapp. Я даже не отвлекаюсь на эти разговоры. Если что-то будет, то клуб меня вызовет и скажет: «Магомед, вот так-то и так-то». А пока ничего такого нет, поэтому я не реагирую на слухи», – заявил футболист.

    В нынешнем сезоне Оздоев провел в чемпионате России семь матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: Р-Спорт

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    24.08.2017 14:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 августа 2017, 17:14

      сиди там у КББ. это лучщий вариант

      0
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      Рейтинг: +9

      azdnc3jw9bb 24 августа 2017, 15:37

      Жена подарила таблетки что кардинально улучшили наш секс. Я не знал что такое бывает,но секс теперь длиться по 2 часа вместо 10 минут, стояк стал каменный, оргазмы длятся дольше и ярче и даже пенис увеличелся немного. Жена теперь довольная ходит и я чуствую себя самцом. А вычитала о них она здесь --- http://gg.gg/BIOMANIX

      -1
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      Рейтинг: +106

      kos999 24 августа 2017, 15:11

      уйдет, спартаку нужно усиление.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 24 августа 2017, 15:03

      Не беспокойся Магомед, ты Спартаку нафиг не нужен. Если и возьмут, то чтобы несколько раз в год на замену выходил.. Не стоит переоценивать свою значимость

      2
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 24 августа 2017, 14:59

      Оздоев: «Слухи о моем переходе в «Спартак»? Это же Бамбандир...

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