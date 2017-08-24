Оздоев: «Слухи о моем переходе в «Спартак»? Я даже не смотрю, что там пишут»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал информацию о возможном своем переходе в «Спартак». Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры по 24-летнему футболисту, но не могут договориться о форме сделки.

«Я даже не смотрю, что там пишут. Когда в первый раз написали об интересе «Спартака», я случайно увидел это в группе знакомых ребят в Whatsapp. Я даже не отвлекаюсь на эти разговоры. Если что-то будет, то клуб меня вызовет и скажет: «Магомед, вот так-то и так-то». А пока ничего такого нет, поэтому я не реагирую на слухи», – заявил футболист.

В нынешнем сезоне Оздоев провел в чемпионате России семь матчей, в которых отдал одну результативную передачу.