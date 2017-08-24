Минько: «Хорошо, что ЦСКА забил вовремя»

Старший тренер команды ДЮСШ ПФК ЦСКА Валерий Минько не сомневался, что «армейцы» решат вопрос выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Он отметил раскрывшегося Геория Щенникова, а также Алана Дзагоева, которые отлично смотрелись в ответной встрече с «Янг Бойз».

В ответном матче четвертого квалификационного этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл «Янг Бойз» со счетом 2:0, и по сумме двух встреч пробился в групповой этап турнира. Швейцарцы продолжат свое выступление в Лиге Европы.

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.

– В ответном матче ЦСКА был фаворитом. Свои болельщики, свой стадион. Команда ЦСКА после счета 1:0 на выезде подошла к матчу, понимая, что «Янг Бойз» будет вынужден идти в атаку. Это было выгодно – ЦСКА, можно было позволить себе играть вторым номером. Я был уверен, что ЦСКА свое возьмет, так в итоге и получилось. Посмотрите, как раскрылся Щенников, который забил уже третий мяч в сезоне, отлично смотрелся Дзагоев. Все по делу, ЦСКА сильнее.

– Говорят же, что везет сильнейшим. По тому, как протекала ответная встреча, не покидало ощущение, что все было предопределено после нелепого гола в Швейцарии.

– В принципе, я тоже в свои ворота забивал похожим образом (улыбается). Один раз у меня в матче с «Локомотивом» был рикошет… Дело даже не в том, что везет сильнейшим. Нельзя сказать, что гол в первой встрече все предопределил, пришлось побороться и в ответной игре. Хорошо, что вовремя пришли забитые мячи, и ЦСКА теперь сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.

– На что ЦСКА способен на групповом этапе? Теперь у нас сразу два клуба в групповом турнире, еще и «Спартак»…

– Знаете, я всегда верю в лучшее. У нас все почему-то критикуют и критикуют, есть какой-то негатив и к сборной, и к клубам. А между тем, две команды на групповом этапе Лиги чемпионов – это здорово. Я за то, чтобы наши клубы набирали баллы сообща и набирали рейтинговые очки. Очень надеюсь, что ЦСКА успешно выступит в групповом турнире, что теперь получится усилить состав. Все должно получиться. И у «Спартака» тоже. Нам нужно повышать коэффициент УЕФА.

– Мы еще завтра и за «Зенит» в Питере будем переживать, которому надо отыгрываться в противостоянии с «Утрехтом». Велики ли шансы лидера чемпионата России пройти в групповой турнир Лиги Европы?

– Матч на матч не приходится. Вот в Голландии могли «Зениту» забить больше, чем один. Но считаю: есть шансы пройти «Утрехт». Ведь «Зенит» будет играть дома на своей новой арене, болельщики поддержат, будут гнать «Зенит» в атаку. Манчини – тренер высокой квалификации, он объяснит, как надо действовать в той или иной ситуации в завтрашнем матче. Самое главное, что уровень игроков «Зенита» выше, чем уровень футболистов «Утрехта». Хочу пожелать удачи питерцам и краснодарцам!