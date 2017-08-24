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    Перед «Арсеналом» поставлена задача попасть в десятку

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил старт своей команды в новом сезоне. По словам специалиста, можно было рассчитывать на более высокое место, если бы не ошибки в некоторых матчах.

    После семи туров «Арсенал» идет на 13-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету семь очков.

    — Как оцените результаты старта вашего клуба в нынешнем сезоне?

    — Понятно, что мы сейчас занимаем не самое высокое место в турнирной таблице. Думаю, могли заработать больше очков на старте. Как минимум четырех очков, по моему мнению, мы недосчитались.

    — В каких именно матчах?

    — Потеряли очки в играх с «Локомотивом» (0:1), «Рубином» (1:2), «Тосно» (1:2). Считаю, в этих встречах мы могли добиться лучшего результата.

    — «Арсеналу» удалось переиграть «Ахмат» в седьмом туре, но впереди у вас достаточно непростой календарь игр. Сможете продолжить подниматься в таблице?

    — Будем стараться набирать очки. Но чемпионат России – очень непредсказуемый турнир. Каждая из команд может обыграть другую.

    — Какие задачи стоят перед «Арсеналом» на текущий сезон?

    — Попасть в десятку.

    — Перспектива попадания в еврокубки по итогам нынешнего сезона не рассматривается?

    — Мы не можем сейчас это рассматривать и на это рассчитывать. На данный момент бюджет клуба этого просто не позволяет.

    Источник: Известия

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    24.08.2017 07:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 24 августа 2017, 11:17

      Какой совпадение у Лондонского Арсенала такой же планы на ближайший сезон

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      Рейтинг: +118

      clozzi 24 августа 2017, 10:34

      А потом Арсен Венгер читает заголовок:) и не парится в чемпионате Англии:)

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