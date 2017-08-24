Перед «Арсеналом» поставлена задача попасть в десятку

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил старт своей команды в новом сезоне. По словам специалиста, можно было рассчитывать на более высокое место, если бы не ошибки в некоторых матчах.

После семи туров «Арсенал» идет на 13-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету семь очков.

— Как оцените результаты старта вашего клуба в нынешнем сезоне?

— Понятно, что мы сейчас занимаем не самое высокое место в турнирной таблице. Думаю, могли заработать больше очков на старте. Как минимум четырех очков, по моему мнению, мы недосчитались.

— В каких именно матчах?

— Потеряли очки в играх с «Локомотивом» (0:1), «Рубином» (1:2), «Тосно» (1:2). Считаю, в этих встречах мы могли добиться лучшего результата.

— «Арсеналу» удалось переиграть «Ахмат» в седьмом туре, но впереди у вас достаточно непростой календарь игр. Сможете продолжить подниматься в таблице?

— Будем стараться набирать очки. Но чемпионат России – очень непредсказуемый турнир. Каждая из команд может обыграть другую.

— Какие задачи стоят перед «Арсеналом» на текущий сезон?

— Попасть в десятку.

— Перспектива попадания в еврокубки по итогам нынешнего сезона не рассматривается?

— Мы не можем сейчас это рассматривать и на это рассчитывать. На данный момент бюджет клуба этого просто не позволяет.