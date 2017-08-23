Семин: «Лучшая характеристика Эдера – гол в ворота Франции в финале Евро-2016»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре нападающего Эдера, перешедшего в московский клуб на правах аренды из «Лилля».

В прошлом сезоне Эдер провел за «Лилль» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

«Лучшая характеристика Эдера – гол в ворота Франции в финале чемпионата Европы 2016 года. Это игрок атаки, играющий на передней лини и в штрафной площади, где достаточно эффектно выглядит. Он прошел хорошую школу, достаточно опытен.

Но вопрос адаптации в российском чемпионате стоит всегда. Важно, как сейчас он это все переварит, как воспримет и как будет понимать ту игру, которая есть на данный момент в «Локомотиве». Теперь многое будет зависеть от этого игрока», – сказал Семин