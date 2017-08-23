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  • Семин: «Лучшая характеристика Эдера – гол в ворота Франции в финале Евро-2016»

Семин: «Лучшая характеристика Эдера – гол в ворота Франции в финале Евро-2016»

23 августа 2017, 21:01
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре нападающего Эдера, перешедшего в московский клуб на правах аренды из «Лилля».

В прошлом сезоне Эдер провел за «Лилль» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

«Лучшая характеристика Эдера – гол в ворота Франции в финале чемпионата Европы 2016 года. Это игрок атаки, играющий на передней лини и в штрафной площади, где достаточно эффектно выглядит. Он прошел хорошую школу, достаточно опытен.

Но вопрос адаптации в российском чемпионате стоит всегда. Важно, как сейчас он это все переварит, как воспримет и как будет понимать ту игру, которая есть на данный момент в «Локомотиве». Теперь многое будет зависеть от этого игрока», – сказал Семин

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Эдер Семин Юрий
Комментарии (6)
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insider_retro
1503511707
Юрий Палыч, уж интегрируйте и мотивируйте мастера мяча как Вы ЭТО умеете!!... Адаптируйте его и вложите в его голову и ноги потребность забить около 12-15 голов за сезон... Тогда можно будет считать аренду успешной!!... Успехов!... "Когда машина – барахло, то проблема не в мотивации..." (Кими Райконен)
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Chesn0k
1503511935
скорее единственная, а не лучшая
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WhiteEgon
1503512603
И слепая белка раз в год находит свой орех!
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Ivan_orvos
1503514268
будем надеяться что у Эдера все получится в Локо!
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ArReal
1503516118
И единственная характеристика его...
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