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    Семин: «Лучшая характеристика Эдера – гол в ворота Франции в финале Евро-2016»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре нападающего Эдера, перешедшего в московский клуб на правах аренды из «Лилля».

    В прошлом сезоне Эдер провел за «Лилль» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

    «Лучшая характеристика Эдера – гол в ворота Франции в финале чемпионата Европы 2016 года. Это игрок атаки, играющий на передней лини и в штрафной площади, где достаточно эффектно выглядит. Он прошел хорошую школу, достаточно опытен.

    Но вопрос адаптации в российском чемпионате стоит всегда. Важно, как сейчас он это все переварит, как воспримет и как будет понимать ту игру, которая есть на данный момент в «Локомотиве». Теперь многое будет зависеть от этого игрока», – сказал Семин

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2017 21:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 23 августа 2017, 22:21

      И единственная характеристика его...

      1
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      Рейтинг: +18

      Ivan_orvos 23 августа 2017, 21:51

      будем надеяться что у Эдера все получится в Локо!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 23 августа 2017, 21:23

      И слепая белка раз в год находит свой орех!

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2017, 21:12

      скорее единственная, а не лучшая

      4
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Chesn0k 23 августа 2017, 21:27

      Именно так... Единственное что Шпалыч (и все остальные) знает - забил в финале победный гол. Чтож посмотрим на него тут

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 августа 2017, 21:08

      Юрий Палыч, уж интегрируйте и мотивируйте мастера мяча как Вы ЭТО умеете!!... Адаптируйте его и вложите в его голову и ноги потребность забить около 12-15 голов за сезон... Тогда можно будет считать аренду успешной!!... Успехов!... "Когда машина – барахло, то проблема не в мотивации..." (Кими Райконен)

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