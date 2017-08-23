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  • Широков: «Зенит» находится буквально на волоске от вылета из Лиги Европы»

Широков: «Зенит» находится буквально на волоске от вылета из Лиги Европы»

23 августа 2017, 11:43
23

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков не уверен, что сине-бело-голубые могли бы сыграть в Лиге чемпионов лучше «Спартака» или ЦСКА.

«Жаль должно быть петербуржцам, ведь это они в прошлом сезоне не смогли претендовать на лигочемпионское место. Пусть тогда это был совершенно другой «Зенит», но и сегодня мы видим, как он находится буквально на волоске от вылета из Лиги Европы.

Не уверен, что «Зенит» – более удачный выбор для Лиги чемпионов, чем «Спартак» или ЦСКА. Да, результаты матчей на старте с тем же «Спартаком» и «Ахматом» впечатлили. Но были и не самые яркие игры – со «СКА-Хабаровском» и «Амкаром».

Потому просто надеюсь, что «Зенит» пройдет «Утрехт» и удачно выступит в Лиге Европы», – сказал Широков.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, ЦСКА идет на четвертой строчке, а «Спартак» – на 10-й.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак ЦСКА Зенит Широков Роман
Комментарии (23)
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Gullit 76
1503478896
Все наши клубы на волоске.Традиция.
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Аид666
1503480521
да как бы все российские клубы в отборе могут не пройти в группу... задела хорошего нет ни у кого... но болеть надо за все наши команды! Пройти всем трем реально!
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_Kesh_Suntar_
1503480844
Зачем Зениту ЛЕ! Лучше слить как Спартак и спокойно за чемп
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APchelov
1503485781
Зениту надо напихать утрехту четыре мяча, как Астана Селтику. И всё сложится )
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bset
1503495100
Завтра все увидим. Если проиграют, можно смело распускать все руководство.
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Одинокий волк Маквейд
1503499764
Пусть только попробуют обделаться главные носители очков в копилку.
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СШГЭС
1503501230
Должны пройти голландцев, иначе зачем такой огород городили.
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Приус
1503501701
Если голландцы забьют,то все очень может быть.
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cska-62
1503503629
"Зенит" обязан побеждать! Он играет с командой откровенно ниже классом. Пугает только домашний результат питерцев с полулюбительской командой из Израиля. И ведь не похоже, чтобы Манчини сконцентрировался только на играх в РФПЛ, а на Лигу Европу плюнул. Там и состав он сильнейший выставляет, да и пройти там до финала ему по силам!
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smersh45
1503510889
а этого то мудока чего жаба гложет?
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