Широков: «Зенит» находится буквально на волоске от вылета из Лиги Европы»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков не уверен, что сине-бело-голубые могли бы сыграть в Лиге чемпионов лучше «Спартака» или ЦСКА.

«Жаль должно быть петербуржцам, ведь это они в прошлом сезоне не смогли претендовать на лигочемпионское место. Пусть тогда это был совершенно другой «Зенит», но и сегодня мы видим, как он находится буквально на волоске от вылета из Лиги Европы.

Не уверен, что «Зенит» – более удачный выбор для Лиги чемпионов, чем «Спартак» или ЦСКА. Да, результаты матчей на старте с тем же «Спартаком» и «Ахматом» впечатлили. Но были и не самые яркие игры – со «СКА-Хабаровском» и «Амкаром».

Потому просто надеюсь, что «Зенит» пройдет «Утрехт» и удачно выступит в Лиге Европы», – сказал Широков.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, ЦСКА идет на четвертой строчке, а «Спартак» – на 10-й.