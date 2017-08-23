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    Широков: «Зенит» находится буквально на волоске от вылета из Лиги Европы»

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков не уверен, что сине-бело-голубые могли бы сыграть в Лиге чемпионов лучше «Спартака» или ЦСКА.

    «Жаль должно быть петербуржцам, ведь это они в прошлом сезоне не смогли претендовать на лигочемпионское место. Пусть тогда это был совершенно другой «Зенит», но и сегодня мы видим, как он находится буквально на волоске от вылета из Лиги Европы.

    Не уверен, что «Зенит» – более удачный выбор для Лиги чемпионов, чем «Спартак» или ЦСКА. Да, результаты матчей на старте с тем же «Спартаком» и «Ахматом» впечатлили. Но были и не самые яркие игры – со «СКА-Хабаровском» и «Амкаром».

    Потому просто надеюсь, что «Зенит» пройдет «Утрехт» и удачно выступит в Лиге Европы», – сказал Широков.

    Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, ЦСКА идет на четвертой строчке, а «Спартак» – на 10-й.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2017 11:43
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 августа 2017, 02:31

      Лишь бы не слили как спартак в прошлом году чтобы за чемпионство бороться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 23 августа 2017, 20:54

      а этого то мудока чего жаба гложет?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 августа 2017, 18:53

      "Зенит" обязан побеждать! Он играет с командой откровенно ниже классом. Пугает только домашний результат питерцев с полулюбительской командой из Израиля. И ведь не похоже, чтобы Манчини сконцентрировался только на играх в РФПЛ, а на Лигу Европу плюнул. Там и состав он сильнейший выставляет, да и пройти там до финала ему по силам!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 23 августа 2017, 18:21

      Если голландцы забьют,то все очень может быть.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 23 августа 2017, 18:13

      Должны пройти голландцев, иначе зачем такой огород городили.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 августа 2017, 17:49

      Пусть только попробуют обделаться главные носители очков в копилку.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2017, 16:48

      на аргентинском волоске

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 23 августа 2017, 16:31

      Завтра все увидим. Если проиграют, можно смело распускать все руководство.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 23 августа 2017, 15:32

      Да пройдет Зенит дальше, что за вопрос

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > ded-53 23 августа 2017, 19:03

      не говори гол пока не перепригнешь

      0
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 августа 2017, 14:02

      о чём он мелет?Какой нах волосок,ответка дома и 1-0 приемлемый счёт для выезда.

      0
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