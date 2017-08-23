«Спартак» поднял предложение по полузащитнику бразильского «Спорт Ресифи»

«Спартак» рассматривает вариант приобретения полузащитника бразильского клуба «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе, сообщает Jornal do Commercio. Российский клуб сделал предложение своим коллегам, по которому оценил 20-летнего бразильца в 1 миллион евро. Позже эта цифра была поднята до 3,5 миллионов.

Бразильская сторона взяла паузу на раздумья. Ожидается, что переговоры возобновятся в среду.

В текущем сезоне Эвертон Фелипе сыграл 17 матчей за свою команду в чемпионате Бразилии, забив в них один гол.