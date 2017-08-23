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    «Спартак» поднял предложение по полузащитнику бразильского «Спорт Ресифи»

    «Спартак» рассматривает вариант приобретения полузащитника бразильского клуба «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе, сообщает Jornal do Commercio. Российский клуб сделал предложение своим коллегам, по которому оценил 20-летнего бразильца в 1 миллион евро. Позже эта цифра была поднята до 3,5 миллионов.

    Бразильская сторона взяла паузу на раздумья. Ожидается, что переговоры возобновятся в среду.

    В текущем сезоне Эвертон Фелипе сыграл 17 матчей за свою команду в чемпионате Бразилии, забив в них один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 06:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 августа 2017, 18:52

      Хорошо было бы,чтобы в Спартаке играли одни русские,
      при Романцеве они делали погоду...
      А мой посыл насчет аргентинцев,бразильцев и ,,спагетти,,
      Это всего лишь шутка,так что у кой кого с юмором проблемы..
      ps Россия для русских (особенно в футболе),в очень глубоком смысле....безо всякого национализма.И именно в футболе!

      0
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      Рейтинг: +49

      rahataim 23 августа 2017, 12:26

      надеюсь будет польза

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 августа 2017, 12:13

      Похоже что у Спартака пресс-служба работает день и ночь на распускание слухов,домыслов,лживой информации.Хоть бы пару человек подписали,а то один трындёшь.

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 августа 2017, 10:42

      Спартачку пора изменить окраску,
      то и дело читаешь ,то бразилец,то аргентинец...
      пора оттенки менять.
      Вот нет ,чтобы итальянские цвета внедрить (трансферы),пока
      Папа Карло(Каррера) рулит :0)

      -2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 23 августа 2017, 10:34

      Я смотрю с защитой то у Спартака всё в порядке, раз одних нападающих просматривают!

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 августа 2017, 09:39

      У всех клубов походу есть тайная инструкция при продаже футболистов Спартаку. Посмотри стоимость игрока на transfer.com и умножь на 5.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 09:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мясо-сальные лихорадочно копаются в отстое. Что 2 месяца делали, когда Зенит пенки снимал?

      -4
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 23 августа 2017, 09:07

      Эх, прозевал Спартак это трансферное окно! И это упущение аукнется в будущем. Хотя, сейчас уже сказывается на игре.

      11
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 августа 2017, 08:11

      Защитника надо!!!!!!!!! а не полузащита и нападающие.. что за безмозглые тупицы там сидят!

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 23 августа 2017, 07:59

      В текущем сезоне Эвертон Фелипе сыграл 17 матчей за свою команду в чемпионате Бразилии, забив в них один гол. ну вот примерно столько и должен стоить Ньянга ну не как 23 ляма

      5
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