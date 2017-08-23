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  • «Спартак» поднял предложение по полузащитнику бразильского «Спорт Ресифи»

«Спартак» поднял предложение по полузащитнику бразильского «Спорт Ресифи»

23 августа 2017, 06:16
10

«Спартак» рассматривает вариант приобретения полузащитника бразильского клуба «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе, сообщает Jornal do Commercio. Российский клуб сделал предложение своим коллегам, по которому оценил 20-летнего бразильца в 1 миллион евро. Позже эта цифра была поднята до 3,5 миллионов.

Бразильская сторона взяла паузу на раздумья. Ожидается, что переговоры возобновятся в среду.

В текущем сезоне Эвертон Фелипе сыграл 17 матчей за свою команду в чемпионате Бразилии, забив в них один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Трансферы Спартак Спорт Ресифи
Комментарии (10)
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oyabun
1503460736
Если реальная цена этого футболиста, как указано в статье, всего 1 миллион, то нафига, спрашивается он Спартаку нужен? По стоимости можно судить, что игрок не востребован
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Obojaemiy
1503465111
Защитника надо!!!!!!!!! а не полузащита и нападающие.. что за безмозглые тупицы там сидят!
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spartakuz
1503468437
Эх, прозевал Спартак это трансферное окно! И это упущение аукнется в будущем. Хотя, сейчас уже сказывается на игре.
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prezent2017
1503468973
Мясо-сальные лихорадочно копаются в отстое. Что 2 месяца делали, когда Зенит пенки снимал?
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RedWhiteFans2
1503470372
У всех клубов походу есть тайная инструкция при продаже футболистов Спартаку. Посмотри стоимость игрока на transfer.com и умножь на 5.
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KalterJax
1503473668
Я смотрю с защитой то у Спартака всё в порядке, раз одних нападающих просматривают!
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alex1951
1503474120
Спартачку пора изменить окраску, то и дело читаешь ,то бразилец,то аргентинец... пора оттенки менять. Вот нет ,чтобы итальянские цвета внедрить (трансферы),пока Папа Карло(Каррера) рулит :0)
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Gullit 76
1503479611
Похоже что у Спартака пресс-служба работает день и ночь на распускание слухов,домыслов,лживой информации.Хоть бы пару человек подписали,а то один трындёшь.
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rahataim
1503480379
надеюсь будет польза
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alex1951
1503503574
Хорошо было бы,чтобы в Спартаке играли одни русские, при Романцеве они делали погоду... А мой посыл насчет аргентинцев,бразильцев и ,,спагетти,, Это всего лишь шутка,так что у кой кого с юмором проблемы.. ps Россия для русских (особенно в футболе),в очень глубоком смысле....безо всякого национализма.И именно в футболе!
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