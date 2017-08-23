«Спартак» поднял предложение по полузащитнику бразильского «Спорт Ресифи»

Хорошо было бы,чтобы в Спартаке играли одни русские,
при Романцеве они делали погоду...
А мой посыл насчет аргентинцев,бразильцев и ,,спагетти,,
Это всего лишь шутка,так что у кой кого с юмором проблемы..
ps Россия для русских (особенно в футболе),в очень глубоком смысле....безо всякого национализма.И именно в футболе!
«Спартак» рассматривает вариант приобретения полузащитника бразильского клуба «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе, сообщает Jornal do Commercio. Российский клуб сделал предложение своим коллегам, по которому оценил 20-летнего бразильца в 1 миллион евро. Позже эта цифра была поднята до 3,5 миллионов.
Бразильская сторона взяла паузу на раздумья. Ожидается, что переговоры возобновятся в среду.
В текущем сезоне Эвертон Фелипе сыграл 17 матчей за свою команду в чемпионате Бразилии, забив в них один гол.