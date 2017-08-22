Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду – о сохранении пятиматчевой дисквалификации: «Очередное несправедливое решение»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал решение Административного трибунала по спорту, который вынес решение о сохранении пятиматчевой дисквалификации футболиста.

    Напомним, во время первого матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1) 32-летний португалец толкнул арбитра, за что получил красную карточку. Позднее игрок был отстранен от игры на пять встреч.

    «Очередное несправедливое решение. Но несправедливость меня никогда не останавливала. Я всегда возвращаюсь еще сильнее, чем был. Спасибо всем, кто меня поддерживает», – написал Роналду в твиттере.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2017 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 23 августа 2017, 05:05

      Новое кино? Неприкасаемый?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas 23 августа 2017, 02:21

      Странно, по моему (когда смотрел матч), первую желтую он получил за снятую футболку, а вторую за якобы симуляцию, которой не было... В следствии чего и толкнул арбитра, типа "Э, чепушила, глаза разуй!". Но тот был неприклонен )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 23 августа 2017, 00:29

      вот так и рождаются сплетни "португалец толкнул арбитра, за что получил красную карточку"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 22 августа 2017, 22:53

      Великии игрок уважаем слово Роналду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 22 августа 2017, 22:52

      как борщ без перца. Уже соскучились

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11