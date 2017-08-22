Роналду – о сохранении пятиматчевой дисквалификации: «Очередное несправедливое решение»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал решение Административного трибунала по спорту, который вынес решение о сохранении пятиматчевой дисквалификации футболиста.

Напомним, во время первого матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1) 32-летний португалец толкнул арбитра, за что получил красную карточку. Позднее игрок был отстранен от игры на пять встреч.

«Очередное несправедливое решение. Но несправедливость меня никогда не останавливала. Я всегда возвращаюсь еще сильнее, чем был. Спасибо всем, кто меня поддерживает», – написал Роналду в твиттере.