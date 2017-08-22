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    «Ювентус» может арендовать Гомеша у «Барселоны»

    «Ювентус» намерен взять в аренду полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша с последующим обязательным выкупом. Сообщается, что 24-летний футболист недоволен своим положением в каталонском клубе. Португалец перебрался в «блауграну» из «Валенсии» прошлым летом, но так пока и не стал твердым игроком стартового состава.

    По информации источника, «бьянконери» постоянно контактируют с окружением хавбека, который выражает желание покинуть сине-гранатовых.

    Контракт Гомеша с «Барселоной» рассчитан до июля 2021 года. В минувшем сезоне он выходил на поле в 47 матчах, забив три гола и сделав столько же результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    22.08.2017 14:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 22 августа 2017, 22:17

      У них уже центр укомплектован, он явно лишний уже

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 22 августа 2017, 21:01

      не нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:27

      он в барсе то играть не умеет, зачем он им нужен.

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