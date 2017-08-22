«Ювентус» может арендовать Гомеша у «Барселоны»

«Ювентус» намерен взять в аренду полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша с последующим обязательным выкупом. Сообщается, что 24-летний футболист недоволен своим положением в каталонском клубе. Португалец перебрался в «блауграну» из «Валенсии» прошлым летом, но так пока и не стал твердым игроком стартового состава.

По информации источника, «бьянконери» постоянно контактируют с окружением хавбека, который выражает желание покинуть сине-гранатовых.

Контракт Гомеша с «Барселоной» рассчитан до июля 2021 года. В минувшем сезоне он выходил на поле в 47 матчах, забив три гола и сделав столько же результативных передач.