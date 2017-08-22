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    Гершкович просит фанатов «Зенита» набраться терпения

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что болельщикам «Зенита» нужно набраться терпения. Команда, которая заметно обновилась по сравнению с прошлым сезоном, находится сейчас в стадии реформирования, считает он.

    Напомним, что после семи туров «Зенит» идет на первой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    — «Зенит» тренирует иностранный специалист. И пока команда только формируется. Отсюда такие перепады в игре, результатах, если иметь в виду выступление в Лиге Европы?

    — Да, конечно. «Зенит» – в стадии реформирования. Создается новая команда. С большим будущим. Идет очень серьезная селекционная работа. Просто надо набраться терпения. Ведь тренер только пришел. У него был короткий подготовительный период. Клуб меняет стратегию, философию, более чем на пятьдесят процентов обновился состав. Невозможно за такой короткий срок отладить все механизмы. Очень хочется пожелать «Зениту», чтобы он прошел голландский клуб в Лиге Европы. Это ему как воздух необходимо. Дальше пойдет все более-менее нормально. Мы же видим, что в чемпионате России команда выступает успешно. Все-таки «Зенит» приобретает футболистов высокого уровня, работает на перспективу. Когда устраивается такая глобальная перестройка, издержки неизбежны. На мой взгляд, питерский клуб развивается правильно. Но сейчас нужна удача в еврокубковом турнире.

    — Роберто Манчини необычным способом доносит информацию до игроков во время матча — с помощью записок. С чем связан такой способ?

    — Не знаю. У каждого тренера свои методы. Что это за записки, тоже надо понимать. Может, была насчет них договоренность заранее. На это я вообще не обращал бы внимания.

    — У вас в карьере игрока и тренера не было такого?

    — У нас не было иностранных тренеров, в чемпионате играли ребята из Советского Союза, которые в совершенстве знали русский язык (улыбается).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.08.2017 08:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 августа 2017, 20:26

      Фанатам бесполезно что-то объяснять - такие уж люди (см. комментарии ниже и выше). Насчет того, что наши "в совершенстве знали русский язык" оч сильно сомневаюсь.

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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 22 августа 2017, 09:40

      Горшку надо посоветовать заниматься своими горшками.

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